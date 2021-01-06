Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592109209.html
Эксперты рассказали, сколько туристов путешествуют в каникулы с детьми
Эксперты рассказали, сколько туристов путешествуют в каникулы с детьми
Лишь девять процентов туристов отправились в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми, сообщает Aviasales. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:07
2021-01-06T11:07
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
москва
сочи
турция
оаэ
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155069/34/1550693457_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_07e0878bed67c7b7d80792d62f069725.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лишь девять процентов туристов отправились в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми, сообщает Aviasales.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что за рубежом путешественники с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, без них — 14 дней. Поездки по России — короче: с младшими членами семьи в них отправляются на пять дней, а в полном составе отдых длиннее — шесть дней.В тройке популярных в новогодние каникулы международных направлений — Турция, Египет и ОАЭ. Там обычно отдыхают целыми семьями. В России только Москва одинаково привлекательна для всех категорий туристов. Сочи выбирают для семейного отдыха, а в Санкт-Петербург родители чаще летят без детей.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
москва
сочи
турция
оаэ
египет
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155069/34/1550693457_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_73868f1c29e4de67e60edecf9950158b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, новый год, москва, сочи, турция, оаэ, египет, санкт-петербург, дети

Эксперты рассказали, сколько туристов путешествуют в каникулы с детьми

11:07 06.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСемья с детьми отдыхает на Ангарском перевале в Крыму
Семья с детьми отдыхает на Ангарском перевале в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лишь девять процентов туристов отправились в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми, сообщает Aviasales.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что за рубежом путешественники с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, без них — 14 дней. Поездки по России — короче: с младшими членами семьи в них отправляются на пять дней, а в полном составе отдых длиннее — шесть дней.
В тройке популярных в новогодние каникулы международных направлений — Турция, Египет и ОАЭ. Там обычно отдыхают целыми семьями.
В России только Москва одинаково привлекательна для всех категорий туристов. Сочи выбирают для семейного отдыха, а в Санкт-Петербург родители чаще летят без детей.
Новогодние сладости - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 08:00Туризм
От печенья до панна котты. Быстрые рецепты десертов на каждый день
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНовый годМоскваСочиТурцияОАЭЕгипетСанкт-ПетербургДети
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, есть пострадавшие
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
05:32CNN: Трамп изначально отказывался разворачивать нацгвардию в Вашингтоне
Лента новостейМолния