https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592109209.html
Эксперты рассказали, сколько туристов путешествуют в каникулы с детьми
Эксперты рассказали, сколько туристов путешествуют в каникулы с детьми
Лишь девять процентов туристов отправились в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми, сообщает Aviasales. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T11:07
2021-01-06T11:07
2021-01-06T11:07
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
москва
сочи
турция
оаэ
египет
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лишь девять процентов туристов отправились в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми, сообщает Aviasales.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что за рубежом путешественники с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, без них — 14 дней. Поездки по России — короче: с младшими членами семьи в них отправляются на пять дней, а в полном составе отдых длиннее — шесть дней.В тройке популярных в новогодние каникулы международных направлений — Турция, Египет и ОАЭ. Там обычно отдыхают целыми семьями. В России только Москва одинаково привлекательна для всех категорий туристов. Сочи выбирают для семейного отдыха, а в Санкт-Петербург родители чаще летят без детей.
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москва
сочи
турция
оаэ
египет
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, новый год, москва, сочи, турция, оаэ, египет, санкт-петербург, дети
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лишь девять процентов туристов отправились в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми, сообщает Aviasales.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что за рубежом путешественники с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, без них — 14 дней. Поездки по России — короче: с младшими членами семьи в них отправляются на пять дней, а в полном составе отдых длиннее — шесть дней.
В тройке популярных в новогодние каникулы международных направлений — Турция, Египет и ОАЭ. Там обычно отдыхают целыми семьями.
В России только Москва одинаково привлекательна для всех категорий туристов. Сочи выбирают для семейного отдыха, а в Санкт-Петербург родители чаще летят без детей.