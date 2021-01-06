https://ria.ru/20210106/puteshestvie-1592109209.html

Эксперты рассказали, сколько туристов путешествуют в каникулы с детьми

Эксперты рассказали, сколько туристов путешествуют в каникулы с детьми

Лишь девять процентов туристов отправились в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми, сообщает Aviasales. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T11:07

2021-01-06T11:07

2021-01-06T11:07

туризм

туризм

новости - туризм

новый год

москва

сочи

турция

оаэ

египет

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лишь девять процентов туристов отправились в поездку в новогодние каникулы вместе с детьми, сообщает Aviasales.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что за рубежом путешественники с детьми собираются отдыхать в среднем 12 дней, без них — 14 дней. Поездки по России — короче: с младшими членами семьи в них отправляются на пять дней, а в полном составе отдых длиннее — шесть дней.В тройке популярных в новогодние каникулы международных направлений — Турция, Египет и ОАЭ. Там обычно отдыхают целыми семьями. В России только Москва одинаково привлекательна для всех категорий туристов. Сочи выбирают для семейного отдыха, а в Санкт-Петербург родители чаще летят без детей.

https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html

москва

сочи

турция

оаэ

египет

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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