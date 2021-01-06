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Из филиала РАН в Петербурге украли экспонат XII века
Из филиала РАН в Петербурге украли экспонат XII века
Неизвестный похитил фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, являющейся особо ценным документом архивного фонда России, РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T13:37
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российская академия наук
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Неизвестный похитил фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, являющейся особо ценным документом архивного фонда России, из петербургского филиала архива РАН, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Кража фрагмента оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I произошла в конце декабря прошлого года в петербургском филиале архива РАН. Похищенное является особо ценным документом архивного фонда России", — сказал собеседник агентства.Документ хранился в коробке на реставрационном столе, его пропажу обнаружили при уборке. Сумма материального ущерба устанавливается.Эберхард I, живший с 1085 по 1164 год, был назначен архиепископом в 1146 году.
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российская академия наук, санкт-петербург, происшествия

Из филиала РАН в Петербурге украли экспонат XII века

13:37 06.01.2021 (обновлено: 14:50 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Неизвестный похитил фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, являющейся особо ценным документом архивного фонда России, из петербургского филиала архива РАН, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Кража фрагмента оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I произошла в конце декабря прошлого года в петербургском филиале архива РАН. Похищенное является особо ценным документом архивного фонда России", — сказал собеседник агентства.
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Эберхард I, живший с 1085 по 1164 год, был назначен архиепископом в 1146 году.
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