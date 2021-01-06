https://ria.ru/20210106/krazha-1592127019.html

Из филиала РАН в Петербурге украли экспонат XII века

Из филиала РАН в Петербурге украли экспонат XII века

Неизвестный похитил фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, являющейся особо ценным документом архивного фонда России, РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T13:37

2021-01-06T13:37

2021-01-06T14:50

российская академия наук

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Неизвестный похитил фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, являющейся особо ценным документом архивного фонда России, из петербургского филиала архива РАН, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Кража фрагмента оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I произошла в конце декабря прошлого года в петербургском филиале архива РАН. Похищенное является особо ценным документом архивного фонда России", — сказал собеседник агентства.Документ хранился в коробке на реставрационном столе, его пропажу обнаружили при уборке. Сумма материального ущерба устанавливается.Эберхард I, живший с 1085 по 1164 год, был назначен архиепископом в 1146 году.

https://ria.ru/20200330/1569361489.html

https://ria.ru/20191203/1561910199.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, санкт-петербург, происшествия