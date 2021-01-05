https://ria.ru/20210105/zuby-1592043262.html

Названы портящие цвет зубов продукты

Названы портящие цвет зубов продукты

Директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева в интервью агентству "Москва" перечислила продукты, которые негативно влияют на цвет... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:15

2021-01-05T13:15

2021-01-05T13:42

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева в интервью агентству "Москва" перечислила продукты, которые негативно влияют на цвет зубов.По ее словам, сильнее всего окрашивают зубы черника, черная смородина, свекла, вишня и красное вино. Врач объяснила, что в этих продуктах сочетаются кислота и красящие пигменты.Для красивой улыбки следует отказаться и от цветных газированных напитков, большинства специй и соусов.Зубы также могут темнеть из-за регулярного употребления кофе и чая.Специалист рекомендовала после каждого приема чая или кофе споласкивать рот или применять зубную пенку с ферментами.

https://ria.ru/20210101/sladosti-1591748984.html

https://ria.ru/20201221/immunitet-1590152226.html

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