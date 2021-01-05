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Названы портящие цвет зубов продукты
Названы портящие цвет зубов продукты
Директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева в интервью агентству "Москва" перечислила продукты, которые негативно влияют на цвет... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:15
2021-01-05T13:15
2021-01-05T13:42
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева в интервью агентству "Москва" перечислила продукты, которые негативно влияют на цвет зубов.По ее словам, сильнее всего окрашивают зубы черника, черная смородина, свекла, вишня и красное вино. Врач объяснила, что в этих продуктах сочетаются кислота и красящие пигменты.Для красивой улыбки следует отказаться и от цветных газированных напитков, большинства специй и соусов.Зубы также могут темнеть из-за регулярного употребления кофе и чая.Специалист рекомендовала после каждого приема чая или кофе споласкивать рот или применять зубную пенку с ферментами.
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здоровье, общество
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Директор института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева в интервью агентству "Москва
" перечислила продукты, которые негативно влияют на цвет зубов.
По ее словам, сильнее всего окрашивают зубы черника, черная смородина, свекла, вишня и красное вино. Врач объяснила, что в этих продуктах сочетаются кислота и красящие пигменты.
Для красивой улыбки следует отказаться и от цветных газированных напитков, большинства специй и соусов.
Зубы также могут темнеть из-за регулярного употребления кофе и чая.
"Чай и кофе, безусловно, окрашивают зубы. Причем чай — гораздо сильнее. Это связано с наличием в нем, кроме пигментов и кислот, еще и танинов", — уточнила Макеева.
Специалист рекомендовала после каждого приема чая или кофе споласкивать рот или применять зубную пенку с ферментами.