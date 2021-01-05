Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210105/karabakh-1592055965.html
Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей страны. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:52
2021-01-05T15:52
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583791197_0:0:1908:1073_1920x0_80_0_0_8191f8175425511ade06e052081f9293.jpg
БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей страны.Шуша (Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе."Я объявляю город Шуша культурной столице Азербайджана, Шуша достойна этого", - сказал Алиев, принимая во вторник в видеоформате нового министра культуры страны Анара Керимова.По словам Алиева, в городе будут восстановлены религиозные и исторические памятники.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583791197_285:0:1716:1073_1920x0_80_0_0_dd63658987ae3b5531b0bb1108fb0cb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана

15:52 05.01.2021
 
© Министерство обороны АзербайджанаКадр видео, снятого в Шуше 9 ноября 2020
Кадр видео, снятого в Шуше 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей страны.
Шуша (Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе.
"Я объявляю город Шуша культурной столице Азербайджана, Шуша достойна этого", - сказал Алиев, принимая во вторник в видеоформате нового министра культуры страны Анара Керимова.
По словам Алиева, в городе будут восстановлены религиозные и исторические памятники.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 10:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32На Камчатке пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах
07:30Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд
06:10Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она сможет получить
06:09Трамп вновь заявил, что Пенс может изменить итоги выборов
06:05Врач рассказала, кому нельзя есть соленья
06:02В войска ЦВО поступили новые тяжелые огнеметные системы "Тосочка"
06:01Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель
05:51СМИ: музыкант Dr. Dre попал в реанимацию
05:38Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
05:27СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
05:23Вдова, потерявшая мужа из-за COVID-19, выступила с предостережением
04:47Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь
04:39СМИ: Южная Корея и США провели в декабре совместные учения ВВС
04:13Неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
04:11В США оценили "американский" УАЗ "Патриот"
03:59Шварценеггер назвал попытки Трампа оспорить итоги выборов "сумасшествием"
03:56СМИ: Пенс сообщил Трампу, что не может изменить результаты выборов
03:37В ВОЗ рассказали о распространении "британского" штамма коронавируса
03:26Британцев восхитил врач из России, сделавший предложение в "красной зоне"
03:05Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
Лента новостейМолния