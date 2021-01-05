https://ria.ru/20210105/karabakh-1592055965.html
Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей страны. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:52
2021-01-05T15:52
2021-01-05T15:52
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
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азербайджан
армения
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БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша в Нагорном Карабахе культурной столицей страны.Шуша (Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе."Я объявляю город Шуша культурной столице Азербайджана, Шуша достойна этого", - сказал Алиев, принимая во вторник в видеоформате нового министра культуры страны Анара Керимова.По словам Алиева, в городе будут восстановлены религиозные и исторические памятники.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире