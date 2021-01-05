Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт
15:19 05.01.2021 (обновлено: 15:43 05.01.2021)
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов
© Пресс-служба президента Азербайджана
БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по его указанию в городе Физули в Карабахе в начавшемся году будет построен международный аэропорт.
"По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы", - сказал Алиев, принимая во вторник в видеоформате нового министра культуры страны Анара Керимова.
По его словам, "международный аэропорт в Физули позволит приглашать иностранных гостей в город Шуша".
"Прибыв туда (в Физули – ред.), за короткое время можно будет прибыть и в город Шуша", - подчеркнул президент Азербайджана.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.