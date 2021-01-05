https://ria.ru/20210105/karabakh-1592053548.html

Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт

Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по его указанию в городе Физули в Карабахе в начавшемся году будет построен международный аэропорт. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:19

2021-01-05T15:19

2021-01-05T15:43

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ильхам алиев

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БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по его указанию в городе Физули в Карабахе в начавшемся году будет построен международный аэропорт."По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы", - сказал Алиев, принимая во вторник в видеоформате нового министра культуры страны Анара Керимова.По его словам, "международный аэропорт в Физули позволит приглашать иностранных гостей в город Шуша"."Прибыв туда (в Физули – ред.), за короткое время можно будет прибыть и в город Шуша", - подчеркнул президент Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210105/karabakh-1592024415.html

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