https://ria.ru/20210105/draka-1592053640.html
В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
Петербуржские полицейские задержали восемь участников конфликта, возникшего из-за ДТП, заявили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:19
2021-01-05T15:19
2021-01-05T15:41
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Петербуржские полицейские задержали восемь участников конфликта, возникшего из-за ДТП, заявили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Пятого января в полицию поступило сообщение, что у дома 28 по улице Караваевской — групповая драка", — говорится в сообщении.Задержанных доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.В отношении участников драки составят протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20210105/dtp-1592053046.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия