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В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
Петербуржские полицейские задержали восемь участников конфликта, возникшего из-за ДТП, заявили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:19
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ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Петербуржские полицейские задержали восемь участников конфликта, возникшего из-за ДТП, заявили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Пятого января в полицию поступило сообщение, что у дома 28 по улице Караваевской — групповая драка", — говорится в сообщении.Задержанных доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.В отношении участников драки составят протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
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ленинградская область
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП

15:19 05.01.2021 (обновлено: 15:41 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Петербуржские полицейские задержали восемь участников конфликта, возникшего из-за ДТП, заявили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Пятого января в полицию поступило сообщение, что у дома 28 по улице Караваевской — групповая драка", — говорится в сообщении.
Задержанных доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.
В отношении участников драки составят протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
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