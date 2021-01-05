https://ria.ru/20210105/draka-1592053640.html

В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП

В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП

Петербуржские полицейские задержали восемь участников конфликта, возникшего из-за ДТП, заявили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:19

2021-01-05T15:19

2021-01-05T15:41

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Петербуржские полицейские задержали восемь участников конфликта, возникшего из-за ДТП, заявили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Пятого января в полицию поступило сообщение, что у дома 28 по улице Караваевской — групповая драка", — говорится в сообщении.Задержанных доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.В отношении участников драки составят протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

https://ria.ru/20210105/dtp-1592053046.html

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия