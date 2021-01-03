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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Дагестане ночью произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T10:59
2021-01-03T10:59
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
каспийское море
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дербентский район
дербент
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 3 янв – РИА Новости. В Дагестане ночью произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС."В 03:00 по мск 03.01.2021 года поступила информация о том, что в 01:07 по мск в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербентского района (ближайший населенный пункт Белиджи) произошло сейсмособытие магнитудой 4.2, класс 11.6, глубина 30 км", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что информация о разрушениях, погибших и пострадавших не поступала.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил в субботу о землетрясении магнитудой 4,6 в Дагестане. Землетрясение зафиксировали в 04.05 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров. Позже поступила информация о сейсмособытии магнитудой 4,9. Эпицентр – в населенном пункте Джавгат Кайтагского района. Толчки ощущались жителями Кайтагского и соседних районов. По информации от ЕДДС Кайтагского и соседних районов, жертв и разрушений нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/zemletryasenie-1591464398.html
каспийское море
дербентский район
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), каспийское море, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дербентский район, дербент, происшествия

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,2

10:59 03.01.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МАХАЧКАЛА, 3 янв – РИА Новости. В Дагестане ночью произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"В 03:00 по мск 03.01.2021 года поступила информация о том, что в 01:07 по мск в акватории Каспийского моря в 10 километрах от побережья Дербентского района (ближайший населенный пункт Белиджи) произошло сейсмособытие магнитудой 4.2, класс 11.6, глубина 30 км", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация о разрушениях, погибших и пострадавших не поступала.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил в субботу о землетрясении магнитудой 4,6 в Дагестане. Землетрясение зафиксировали в 04.05 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров. Позже поступила информация о сейсмособытии магнитудой 4,9. Эпицентр – в населенном пункте Джавгат Кайтагского района. Толчки ощущались жителями Кайтагского и соседних районов. По информации от ЕДДС Кайтагского и соседних районов, жертв и разрушений нет.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Каспийское мореРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дербентский районДербентПроисшествия
 
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