https://ria.ru/20210103/peterburg-1591920054.html
В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников
В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников
Жителей Санкт-Петербурга предупредили о новых волнах коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T20:29
2021-01-03T20:29
2021-01-03T20:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жителей Санкт-Петербурга предупредили о новых волнах коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин. "С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны", — цитирует его издание "Деловой Петербург".Он также призвал жителей города соблюдать ограничения и отнестись к ситуации более ответственно."Если все равно на свое здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать", — предупредил он.Ранее межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщил о снижении числа больных COVID-19 в городе. Сейчас в Петербурге доля свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 20 процентов.Всего в городе выявили свыше 253 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели 153 356 человек, скончались 7925.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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