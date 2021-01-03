Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210103/peterburg-1591920054.html
В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников
В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников
Жителей Санкт-Петербурга предупредили о новых волнах коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин. РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T20:29
2021-01-03T20:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578215132_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_e3cc6376ff0ba98f02f9bb470bb10eb5.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жителей Санкт-Петербурга предупредили о новых волнах коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин. "С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны", — цитирует его издание "Деловой Петербург".Он также призвал жителей города соблюдать ограничения и отнестись к ситуации более ответственно."Если все равно на свое здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать", — предупредил он.Ранее межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщил о снижении числа больных COVID-19 в городе. Сейчас в Петербурге доля свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 20 процентов.Всего в городе выявили свыше 253 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели 153 356 человек, скончались 7925.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591908248.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578215132_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_65b4f877638a7af028edd3b0d553fccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников

20:29 03.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жителей Санкт-Петербурга предупредили о новых волнах коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
"С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны", — цитирует его издание "Деловой Петербург".
Медицинская сестра выписывает пациенту сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
Вчера, 17:30Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор высказался об отмене ограничений для привитых от COVID-19
Он также призвал жителей города соблюдать ограничения и отнестись к ситуации более ответственно.
"Если все равно на свое здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать", — предупредил он.
Ранее межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщил о снижении числа больных COVID-19 в городе. Сейчас в Петербурге доля свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 20 процентов.
Всего в городе выявили свыше 253 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели 153 356 человек, скончались 7925.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ЕлинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала