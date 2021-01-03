https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591917616.html

В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

За прошедшую неделю в Петербурге снизилось число госпитализаций, доля свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией составляет 20%, заявили в... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T20:00

2021-01-03T20:00

2021-01-03T20:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. За прошедшую неделю в Петербурге снизилось число госпитализаций, доля свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией составляет 20%, заявили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса."Отмечается умеренное снижение активных больных новой коронавирусной инфекцией, особенно в стационарах", — говорится в сообщении.Согласно приведенным материалам, 3 января госпитализировали 570 взрослых пациентов, тогда как неделей ранее этот показатель достигал 916 человек.По данным городского оперштаба, с начала пандемии в Северной столице зафиксировали 253 350 подтвержденных случаев коронавируса, прирост за сутки — 3738. Выздоровели 153 356 человек, скончались 7925.Ограничения в ПетербургеИз-за распространения коронавируса в Петербурге ужесточили ряд ограничений. С 30 декабря по 3 января приостановили работу всего общепита. С 4 по 31 января ресторанам разрешено работать с шести утра до 11 вечера. Такой же режим действует для предприятий общественного питания в торговых центрах — если у них есть отдельный вход с улицы и они не имеют сквозного доступа в другие помещения ТЦ.Ограничения на работу предприятий общепита не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также заведений общепита на вокзалах, в аэропортах и на заправочных станциях.С 30 декабря по 10 января закрыты музеи, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Театры смогут принимать зрителей с 7 января с заполняемостью залов в 25%.Под запретом также автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек. Власти попросили туристов не приезжать на новогодние каникулы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/ogranicheniya-1590637267.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество