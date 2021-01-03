Пашинян обсудил с вице-премьером Алексеем Оверчуком ситуацию в Карабахе
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
ЕРЕВАН, 3 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в воскресенье в Ереване вопросы армяно-российского сотрудничества и ситуацию в Карабахе с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В ходе встречи Пашинян отметил важность визита Оверчука в контексте обсуждения вопросов армяно-российского взаимодействия, ситуации в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр Армении в очередной раз подчеркнул большую роль, которую сыграла Россия в прекращении военных действий в Карабахе и установлении перемирия, заявив, что присутствие в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента является важным фактором и гарантией обеспечения безопасности. "Пашинян высоко оценил личные усилия президента РФ Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Арцахе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Оверчук передал Пашиняну теплые приветствия главы правительства России Михаила Мишустина, отметив, что Россия "подтверждает свою поддержку дружественному народу Армении в этот сложный период и заинтересована в продолжении программ, направленных на развитие армяно-российского стратегического сотрудничества".
Пашинян и Оверчук обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, гуманитарную помощь Карабаху, вопросы обмена пленными и телами погибших, а также широкий круг вопросов армяно-российской повестки. Была отмечена важность последовательной работы по обмену пленными, заявили в пресс-службе.
"Премьер-министр Армении и вице-премьер РФ рассмотрели двустороннее взаимодействие в различных сферах, в частности экономической, энергетической, транспортной, вопросы развития инфраструктуры и борьбы с коронавирусом", - отмечается в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.