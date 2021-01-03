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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210103/pashinyan-1591900241.html
Пашинян обсудил с вице-премьером Алексеем Оверчуком ситуацию в Карабахе
Пашинян обсудил с вице-премьером Алексеем Оверчуком ситуацию в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в воскресенье в Ереване вопросы армяно-российского сотрудничества и ситуацию в Карабахе с заместителем... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:44
2021-01-03T15:44
ситуация в нагорном карабахе
россия
алексей оверчук
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в воскресенье в Ереване вопросы армяно-российского сотрудничества и ситуацию в Карабахе с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В ходе встречи Пашинян отметил важность визита Оверчука в контексте обсуждения вопросов армяно-российского взаимодействия, ситуации в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьер-министр Армении в очередной раз подчеркнул большую роль, которую сыграла Россия в прекращении военных действий в Карабахе и установлении перемирия, заявив, что присутствие в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента является важным фактором и гарантией обеспечения безопасности. "Пашинян высоко оценил личные усилия президента РФ Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Арцахе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Оверчук передал Пашиняну теплые приветствия главы правительства России Михаила Мишустина, отметив, что Россия "подтверждает свою поддержку дружественному народу Армении в этот сложный период и заинтересована в продолжении программ, направленных на развитие армяно-российского стратегического сотрудничества".Пашинян и Оверчук обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, гуманитарную помощь Карабаху, вопросы обмена пленными и телами погибших, а также широкий круг вопросов армяно-российской повестки. Была отмечена важность последовательной работы по обмену пленными, заявили в пресс-службе."Премьер-министр Армении и вице-премьер РФ рассмотрели двустороннее взаимодействие в различных сферах, в частности экономической, энергетической, транспортной, вопросы развития инфраструктуры и борьбы с коронавирусом", - отмечается в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210102/karabakh-1591847407.html
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нагорный карабах
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Медпомощь, транспорт и жилье: МЧС месяц работает в Нагорном Карабахе
Группировка МЧС России осуществляет гуманитарную миссию в районах Нагорного Карабаха с 16 ноября. За это время сотрудниками ведомства совместно с местными органами власти выявлены и зафиксированы разрушения свыше 2,6 тысяч объектов в 43 населенных пунктах региона, из которых порядка 220 - социально значимых. Оценка пострадавших зданий и сооружений позволила МЧС России оперативно сформировать потребности и направить три гуманитарных конвоя со строительными материалами и предметами первой необходимости. Всего - около 352 тонн. Помимо этого, в Нагорный Карабах из 8 городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни.
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россия, алексей оверчук, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Пашинян обсудил с вице-премьером Алексеем Оверчуком ситуацию в Карабахе

15:44 03.01.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ЕРЕВАН, 3 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в воскресенье в Ереване вопросы армяно-российского сотрудничества и ситуацию в Карабахе с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В ходе встречи Пашинян отметил важность визита Оверчука в контексте обсуждения вопросов армяно-российского взаимодействия, ситуации в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что премьер-министр Армении в очередной раз подчеркнул большую роль, которую сыграла Россия в прекращении военных действий в Карабахе и установлении перемирия, заявив, что присутствие в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента является важным фактором и гарантией обеспечения безопасности. "Пашинян высоко оценил личные усилия президента РФ Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Арцахе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Оверчук передал Пашиняну теплые приветствия главы правительства России Михаила Мишустина, отметив, что Россия "подтверждает свою поддержку дружественному народу Армении в этот сложный период и заинтересована в продолжении программ, направленных на развитие армяно-российского стратегического сотрудничества".
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Пашинян и Оверчук обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, гуманитарную помощь Карабаху, вопросы обмена пленными и телами погибших, а также широкий круг вопросов армяно-российской повестки. Была отмечена важность последовательной работы по обмену пленными, заявили в пресс-службе.
"Премьер-министр Армении и вице-премьер РФ рассмотрели двустороннее взаимодействие в различных сферах, в частности экономической, энергетической, транспортной, вопросы развития инфраструктуры и борьбы с коронавирусом", - отмечается в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияАлексей ОверчукНикол ПашинянНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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