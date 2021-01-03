https://ria.ru/20210103/pashinyan-1591900241.html

Пашинян обсудил с вице-премьером Алексеем Оверчуком ситуацию в Карабахе

Пашинян обсудил с вице-премьером Алексеем Оверчуком ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в воскресенье в Ереване вопросы армяно-российского сотрудничества и ситуацию в Карабахе с заместителем... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T15:44

2021-01-03T15:44

2021-01-03T15:44

ситуация в нагорном карабахе

россия

алексей оверчук

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 3 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в воскресенье в Ереване вопросы армяно-российского сотрудничества и ситуацию в Карабахе с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В ходе встречи Пашинян отметил важность визита Оверчука в контексте обсуждения вопросов армяно-российского взаимодействия, ситуации в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьер-министр Армении в очередной раз подчеркнул большую роль, которую сыграла Россия в прекращении военных действий в Карабахе и установлении перемирия, заявив, что присутствие в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента является важным фактором и гарантией обеспечения безопасности. "Пашинян высоко оценил личные усилия президента РФ Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Арцахе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Оверчук передал Пашиняну теплые приветствия главы правительства России Михаила Мишустина, отметив, что Россия "подтверждает свою поддержку дружественному народу Армении в этот сложный период и заинтересована в продолжении программ, направленных на развитие армяно-российского стратегического сотрудничества".Пашинян и Оверчук обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, гуманитарную помощь Карабаху, вопросы обмена пленными и телами погибших, а также широкий круг вопросов армяно-российской повестки. Была отмечена важность последовательной работы по обмену пленными, заявили в пресс-службе."Премьер-министр Армении и вице-премьер РФ рассмотрели двустороннее взаимодействие в различных сферах, в частности экономической, энергетической, транспортной, вопросы развития инфраструктуры и борьбы с коронавирусом", - отмечается в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210102/karabakh-1591847407.html

https://ria.ru/20201231/karabakh-1591730688.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Медпомощь, транспорт и жилье: МЧС месяц работает в Нагорном Карабахе Группировка МЧС России осуществляет гуманитарную миссию в районах Нагорного Карабаха с 16 ноября. За это время сотрудниками ведомства совместно с местными органами власти выявлены и зафиксированы разрушения свыше 2,6 тысяч объектов в 43 населенных пунктах региона, из которых порядка 220 - социально значимых. Оценка пострадавших зданий и сооружений позволила МЧС России оперативно сформировать потребности и направить три гуманитарных конвоя со строительными материалами и предметами первой необходимости. Всего - около 352 тонн. Помимо этого, в Нагорный Карабах из 8 городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн. Прибытие ожидается в ближайшие дни. 2021-01-03T15:44 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, алексей оверчук, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире