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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210103/karabakh-1591903980.html
В Центре разминирования сообщили, сколько лет займет очистка Карабаха
В Центре разминирования сообщили, сколько лет займет очистка Карабаха
Директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян заявил, что степень минной загрязненности территории непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T16:31
2021-01-03T16:31
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 янв – РИА Новости. Директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян заявил, что степень минной загрязненности территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики остается высокой."Степень минного загрязнения очень высока. Только в городе Степанакерт мы с 27 сентября обнаружили и обезвредили примерно 30-40 тысяч неразорвавшихся боеприпасов", - сказал РИА Новости Самвел МесропянОн подчеркнул, что во время поиска боеприпасов, которые появились после нового обострения конфликта в Карабахе с 27 сентября, группе разминирования встречаются взрывоопасные предметы, оставшиеся в земле еще с первой Карабахской войны начала 1990-х."Работы нам хватит еще лет на 15-20. А может, и больше", - сказал Месропян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210102/karabakh-1591851772.html
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60
Саперы ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта
Саперы российской миротворческой миссии ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта. Кадры с места обнаружения припасов.
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россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Центре разминирования сообщили, сколько лет займет очистка Карабаха

16:31 03.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСпециалист Международного противоминного центра Минобороны России во время выполнения задач по разминированию местности вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе
Специалист Международного противоминного центра Минобороны России во время выполнения задач по разминированию местности вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 янв – РИА Новости. Директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян заявил, что степень минной загрязненности территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики остается высокой.
"Степень минного загрязнения очень высока. Только в городе Степанакерт мы с 27 сентября обнаружили и обезвредили примерно 30-40 тысяч неразорвавшихся боеприпасов", - сказал РИА Новости Самвел Месропян
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2 января, 22:13Ситуация в Нагорном Карабахе
В Карабах вернулись более 130 беженцев за сутки
Он подчеркнул, что во время поиска боеприпасов, которые появились после нового обострения конфликта в Карабахе с 27 сентября, группе разминирования встречаются взрывоопасные предметы, оставшиеся в земле еще с первой Карабахской войны начала 1990-х.
"Работы нам хватит еще лет на 15-20. А может, и больше", - сказал Месропян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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