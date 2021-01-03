https://ria.ru/20210103/karabakh-1591903980.html

В Центре разминирования сообщили, сколько лет займет очистка Карабаха

В Центре разминирования сообщили, сколько лет займет очистка Карабаха

Директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян заявил, что степень минной загрязненности территории непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-03T16:31

2021-01-03T16:31

2021-01-03T16:31

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 3 янв – РИА Новости. Директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян заявил, что степень минной загрязненности территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики остается высокой."Степень минного загрязнения очень высока. Только в городе Степанакерт мы с 27 сентября обнаружили и обезвредили примерно 30-40 тысяч неразорвавшихся боеприпасов", - сказал РИА Новости Самвел МесропянОн подчеркнул, что во время поиска боеприпасов, которые появились после нового обострения конфликта в Карабахе с 27 сентября, группе разминирования встречаются взрывоопасные предметы, оставшиеся в земле еще с первой Карабахской войны начала 1990-х."Работы нам хватит еще лет на 15-20. А может, и больше", - сказал Месропян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210102/karabakh-1591851772.html

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире