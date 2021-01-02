Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210102/nezavisimost-1591775005.html
Евросоюз поможет Шотландии в борьбе за независимость
Евросоюз поможет Шотландии в борьбе за независимость
Ровно в полночь по центральноевропейскому времени 1 января 2021 года Великобритания окончательно покинула Евросоюз, а спустя всего минуту шотландский первый... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T08:00
2021-01-02T23:41
выход британии из евросоюза
никола стерджен
северная ирландия
евросоюз
шотландия
великобритания
авторы
мнение - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147984/23/1479842362_23:346:3049:2048_1920x0_80_0_0_bfecc4921940a9df321b6b0ede6b5b19.jpg
Ровно в полночь по центральноевропейскому времени 1 января 2021 года Великобритания окончательно покинула Евросоюз, а спустя всего минуту шотландский первый министр Никола Стерджен разместила твит: "Шотландия скоро вернется, Европа. Не гаси свет".А еще через пару часов в европейском издании Politico была опубликована ее же статья под выразительным заголовком: "Brexit изменил правила игры для шотландской независимости".Теперь, когда выход Соединенного Королевства из ЕС завершился, шотландские власти готовы развернуть новую полномасштабную кампанию за независимость региона — и их шансы на успех выглядят куда более внушительно, чем в прошлый раз.Стоит напомнить, что референдум о суверенитете состоялся там в 2014 году и на нем одержали победу противники идеи, набрав 55,3 процента голосов. Казалось, что вопрос закрыт на обозримую перспективу. Вот только Brexit все изменил — как в общественных настроениях, так и в политико-правовых раскладах.Шотландия получала весьма существенные для себя выгоды от членства Британии в ЕС. Именно поэтому результат референдума по Brexit там значительно отличался от итогового: в то время как в целом по стране сторонники выхода из ЕС получили почти 52 процента, 62 процента шотландцев проголосовали за сохранение членства в Евросоюзе. Даже в Северной Ирландии разница была не столь впечатляющей: там противников выхода оказалось 56 процентов.Развитие событий доказало, что шотландцы были правы в оценке перспектив Brexit для себя. Прямо сейчас Эдинбург рвет и мечет, поскольку заключенная Британией с ЕС в последний момент торговая сделка грозит ему очень неприятными последствиями. Одна из главных проблем — все то же рыболовство, из-за которого было сломано столько копий на переговорах и которое едва вообще не похоронило соглашение. Министр сельского хозяйства Шотландии прямо назвал достигнутые договоренности "ужасным исходом для прибрежных сообществ" региона.Еще одна болезненная тема — выход Британии из "Эразмуса". Это популярнейшая и ставшая прямо-таки культовым феноменом программа студенческо-преподавательского обмена, финансируемая ЕС.Шотландия участвовала в проекте активнее других частей страны, что приносило ей около 340 миллионов фунтов ежегодно. О том, что Великобритания отказывается от участия в "Эразмусе", в Эдинбурге узнали из СМИ. Разразился скандал, шотландские официальные лица громко возмущаются и грозятся искать "альтернативные варианты".Ситуация усугубляется, поскольку Лондону нечем заткнуть шотландское недовольство, нечего пообещать и невозможно гарантировать скорые изменения к лучшему. Не исключено, что когда-нибудь выход из ЕС и обернется для Соединенного Королевства выгодами и приобретениями, но в ближайшем будущем на улучшение рассчитывать вряд ли приходится. Великобританию ждут непростые времена, но англичане — в отличие от жителей Шотландии — хотя бы сами выбрали именно такой путь.Как следствие, общественные настроения в регионе отчетливо качнулись, что резко повышает шансы на победу сторонников шотландской независимости на новом референдуме.В Лондоне это также прекрасно осознают, и для британских властей теперь важнейшей задачей становится не допустить еще одного плебисцита.Однако шотландское руководство тоже не лыком шито. В Эдинбурге осознают, что главная борьба развернется не на площадях, а в политических кулуарах и в залах суда, — и там подготовились действовать именно по этому направлению.У британских властей есть главный аргумент против проведения нового голосования. Его привел Борис Джонсон еще год назад в своем письме Стерджен: в 2014 году шотландские лидеры пообещали, что этот плебисцит будет "единственным за поколение".В свою очередь, Эдинбург указывает, что Brexit, запущенный в 2016 году, стал принципиально новым фактором для британской государственности и политики, что обнуляет предыдущие договоренности и дает право шотландцам — чей выбор не совпал с выбором большей части общества — на новый референдум.Более того: 30 декабря шотландский парламент на голосовании отклонил соглашение с Евросоюзом. Причем его право на голосование было обосновано ссылкой на конституционную конвенцию Соединенного Королевства, согласно которой "Вестминстерский парламент не должен принимать законы в децентрализованных областях без согласия шотландского парламента, а торговая сделка правительства Великобритании затрагивает несколько сфер переданной ответственности". Регион прямо заявил, что он "не голосовал за Brexit, не выходил из единого рынка и таможенного союза и не терял многих преимуществ, которые дает членство в Европейском союзе".Таким образом, шотландское руководство готово к борьбе за независимость, используя хитросплетения британского права и политические традиции Соединенного Королевства.Но, помимо этого, оно заполучило мощнейший козырь, которого у него не было семь лет назад, — поддержку Европейского союза.Референдум 2014 года был внутрибританским делом, в которое Брюссель подчеркнуто не лез, ограничившись приветствием его итогов. Теперь же, после Brexit, ситуация изменилась радикально.Британия нанесла сильный удар по европейскому единству. Последние годы показали, что ЕС этого долго Лондону не забудет и будет использовать любую возможность для ответа. И вряд ли можно представить себе более изысканную месть, нежели содействие выходу Шотландии из состава Соединенного Королевства.И если новогодний твит Стерджен с обращением к Европе еще можно было бы расценить как просто красивый жест политика, то публикация почти сразу после этого ее статьи в базирующемся в Брюсселе Politico прозрачно намекает, что Европейский союз намерен обеспечить поддержку шотландскому сепаратизму и поучаствовать в разделе некогда великой Британии.
https://ria.ru/20201227/velikobritaniya-1591035212.html
https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590969851.html
https://ria.ru/20201223/brexit-1590619786.html
https://ria.ru/20201223/brexit-1590430324.html
https://ria.ru/20201006/patriotizm-1578276854.html
https://ria.ru/20200915/shotlandiya-1577221371.html
https://ria.ru/20201231/brexit-1591345392.html
северная ирландия
шотландия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Ирина Алкснис
https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147984/23/1479842362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9292bfe5bb2e4b7b2b0db9397ea46d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выход британии из евросоюза, никола стерджен, северная ирландия, евросоюз, шотландия, великобритания, авторы, мнение - авторы

Евросоюз поможет Шотландии в борьбе за независимость

08:00 02.01.2021 (обновлено: 23:41 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Роберт Перри / Перейти в фотобанкМарш за независимость Шотландии в Эдинбурге
Марш за независимость Шотландии в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Роберт Перри
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Ровно в полночь по центральноевропейскому времени 1 января 2021 года Великобритания окончательно покинула Евросоюз, а спустя всего минуту шотландский первый министр Никола Стерджен разместила твит: "Шотландия скоро вернется, Европа. Не гаси свет".
А еще через пару часов в европейском издании Politico была опубликована ее же статья под выразительным заголовком: "Brexit изменил правила игры для шотландской независимости".
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 08:00
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Теперь, когда выход Соединенного Королевства из ЕС завершился, шотландские власти готовы развернуть новую полномасштабную кампанию за независимость региона — и их шансы на успех выглядят куда более внушительно, чем в прошлый раз.
Стоит напомнить, что референдум о суверенитете состоялся там в 2014 году и на нем одержали победу противники идеи, набрав 55,3 процента голосов. Казалось, что вопрос закрыт на обозримую перспективу. Вот только Brexit все изменил — как в общественных настроениях, так и в политико-правовых раскладах.
Шотландия получала весьма существенные для себя выгоды от членства Британии в ЕС. Именно поэтому результат референдума по Brexit там значительно отличался от итогового: в то время как в целом по стране сторонники выхода из ЕС получили почти 52 процента, 62 процента шотландцев проголосовали за сохранение членства в Евросоюзе. Даже в Северной Ирландии разница была не столь впечатляющей: там противников выхода оказалось 56 процентов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с табличкой Get Brexit Done - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 08:00
Британия не устояла. ЕС празднует победу
Развитие событий доказало, что шотландцы были правы в оценке перспектив Brexit для себя. Прямо сейчас Эдинбург рвет и мечет, поскольку заключенная Британией с ЕС в последний момент торговая сделка грозит ему очень неприятными последствиями. Одна из главных проблем — все то же рыболовство, из-за которого было сломано столько копий на переговорах и которое едва вообще не похоронило соглашение. Министр сельского хозяйства Шотландии прямо назвал достигнутые договоренности "ужасным исходом для прибрежных сообществ" региона.
Еще одна болезненная тема — выход Британии из "Эразмуса". Это популярнейшая и ставшая прямо-таки культовым феноменом программа студенческо-преподавательского обмена, финансируемая ЕС.
Шотландия участвовала в проекте активнее других частей страны, что приносило ей около 340 миллионов фунтов ежегодно. О том, что Великобритания отказывается от участия в "Эразмусе", в Эдинбурге узнали из СМИ. Разразился скандал, шотландские официальные лица громко возмущаются и грозятся искать "альтернативные варианты".
Сторонница Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 18:00
Британский эксперт рассказал о трудностях, ожидающих страну после Brexit
Ситуация усугубляется, поскольку Лондону нечем заткнуть шотландское недовольство, нечего пообещать и невозможно гарантировать скорые изменения к лучшему. Не исключено, что когда-нибудь выход из ЕС и обернется для Соединенного Королевства выгодами и приобретениями, но в ближайшем будущем на улучшение рассчитывать вряд ли приходится. Великобританию ждут непростые времена, но англичане — в отличие от жителей Шотландии — хотя бы сами выбрали именно такой путь.
Как следствие, общественные настроения в регионе отчетливо качнулись, что резко повышает шансы на победу сторонников шотландской независимости на новом референдуме.
В Лондоне это также прекрасно осознают, и для британских властей теперь важнейшей задачей становится не допустить еще одного плебисцита.
Демонстрант против Брексита у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 08:00
Британия нашла способ отомстить Евросоюзу
Однако шотландское руководство тоже не лыком шито. В Эдинбурге осознают, что главная борьба развернется не на площадях, а в политических кулуарах и в залах суда, — и там подготовились действовать именно по этому направлению.
У британских властей есть главный аргумент против проведения нового голосования. Его привел Борис Джонсон еще год назад в своем письме Стерджен: в 2014 году шотландские лидеры пообещали, что этот плебисцит будет "единственным за поколение".
В свою очередь, Эдинбург указывает, что Brexit, запущенный в 2016 году, стал принципиально новым фактором для британской государственности и политики, что обнуляет предыдущие договоренности и дает право шотландцам — чей выбор не совпал с выбором большей части общества — на новый референдум.
Мужчина размахивает флагом Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 08:00
Патриотизм с нуля: наш, британский и американский
Более того: 30 декабря шотландский парламент на голосовании отклонил соглашение с Евросоюзом. Причем его право на голосование было обосновано ссылкой на конституционную конвенцию Соединенного Королевства, согласно которой "Вестминстерский парламент не должен принимать законы в децентрализованных областях без согласия шотландского парламента, а торговая сделка правительства Великобритании затрагивает несколько сфер переданной ответственности". Регион прямо заявил, что он "не голосовал за Brexit, не выходил из единого рынка и таможенного союза и не терял многих преимуществ, которые дает членство в Европейском союзе".
Таким образом, шотландское руководство готово к борьбе за независимость, используя хитросплетения британского права и политические традиции Соединенного Королевства.
Но, помимо этого, оно заполучило мощнейший козырь, которого у него не было семь лет назад, — поддержку Европейского союза.
Сторонники независимости Шотландии во время демонстрации в Глазго - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября 2020, 08:00
Британский сепаратизм мутирует. Теперь распад грозит и Шотландии
Референдум 2014 года был внутрибританским делом, в которое Брюссель подчеркнуто не лез, ограничившись приветствием его итогов. Теперь же, после Brexit, ситуация изменилась радикально.
Британия нанесла сильный удар по европейскому единству. Последние годы показали, что ЕС этого долго Лондону не забудет и будет использовать любую возможность для ответа. И вряд ли можно представить себе более изысканную месть, нежели содействие выходу Шотландии из состава Соединенного Королевства.
И если новогодний твит Стерджен с обращением к Европе еще можно было бы расценить как просто красивый жест политика, то публикация почти сразу после этого ее статьи в базирующемся в Брюсселе Politico прозрачно намекает, что Европейский союз намерен обеспечить поддержку шотландскому сепаратизму и поучаствовать в разделе некогда великой Британии.
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 01:31
Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
 
Выход Британии из ЕвросоюзаНикола СтердженСеверная ИрландияЕвросоюзШотландияВеликобританияАвторыМнение - Авторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния