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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210102/karabakh-1591847407.html
Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе
Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T20:19
2021-01-02T20:36
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ситуация в нагорном карабахе
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нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.По ее словам, уже идентифицированы 436 тел, 66 – за последние 10 дней. "Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших", - отметила Никогосян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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москва, азербайджан, армения, минздрав армении, нагорный карабах, в мире

Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе

20:19 02.01.2021 (обновлено: 20:36 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.

"По состоянию на 1 января проведены судебно-медицинские исследования 3330 тел (погибших в Карабахе – ред.). Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, уже идентифицированы 436 тел, 66 – за последние 10 дней. "Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших", - отметила Никогосян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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