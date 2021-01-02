https://ria.ru/20210102/karabakh-1591847407.html

Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе

Армения заявила о 3330 погибших с начала эскалации в Карабахе

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T20:19

2021-01-02T20:19

2021-01-02T20:36

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ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.По ее словам, уже идентифицированы 436 тел, 66 – за последние 10 дней. "Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших", - отметила Никогосян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201224/bezhentsy-1590667080.html

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