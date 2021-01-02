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https://ria.ru/20210102/beremennost-1591384520.html
Округлился живот: кто из знаменитостей ждет ребенка в новом году
Округлился живот: кто из знаменитостей ждет ребенка в новом году
Несмотря на все неприятности, которые принес 2020 год, в нем нашлось место для радости. Многие знаменитости стали родителями: Хоакин Феникс и Руни Мара, модель... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:46
2021-01-02T11:46
эмили ратаковски
моргенштерн (алишер моргенштерн)
кети топурия
лев деньгов
кит харингтон
нтв (телеканал)
валерия (алла перфилова)
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Несмотря на все неприятности, которые принес 2020 год, в нем нашлось место для радости. Многие знаменитости стали родителями: Хоакин Феникс и Руни Мара, модель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик, Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший, Яна Рудковская и Евгений Плющенко и некоторые другие. Кто ждет пополнение в семье в новом году, — в подборке РИА Новости. Кети Топурия и Лев ДеньговВот-вот станет мамой певица Кети Топурия, которая недавно вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Для певицы будущий малыш станет вторым (исполнительница воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом), а для ее супруга – третьим ребенком: у Льва Деньгова растут сын и дочь от предыдущего брака.Татьяна Арнтгольц и Марк БогатыревНедавно стало известно, что Татьяна Арнтгольц (актриса и ведущая программы "Жди меня" на НТВ) станет мамой во второй раз. Об этом сообщил ее коллега Александр Лазарев-младший, когда в последнем выпуске программы появился без Татьяны. По его словам, Арнтгольц взяла "декретный отпуск". Для нее будущий малыш станет вторым (актриса воспитывает 11-летнюю дочь Марию, которая родилась в браке с актером Иваном Жидковым), а для ее мужа, актера Марка Богатырева, – первым. Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлардВ октябре американская супермодель Эмили Ратаковски объявила в соцсети о том, что вместе с супругом, актером Себастьяном Беар-МакКлардом, они впервые станут родителями. Тогда же Эмили написала эссе, в котором объяснила, почему не хочет знать пол будущего малыша."Мы не хотим знать пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и пока он сам не сообщит нам об этом. Все над этим смеются", — рассказала Ратаковски, добавив, что не хочет навязывать ребенку "гендерные стереотипы".Роуз Лесли и Кит ХаррингтонВпервые готовятся стать родителями и звезды "Игры престолов" актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли. Об интересном положении исполнительницы роли Игритт стало известно в сентябре, после ее фотосессии для журнала Make.Мэнди Мур и Тейлор ГолдсмитПримерно в это же время о беременности сообщила актриса и певица Мэнди Мур, получившая всемирную известность после фильма "Спеши любить" (2002). Она даже раскрыла пол будущего малыша. Вместе с супругом, солистом группы Dawes Тейлором Голдсмитом, актриса ждет мальчика. Дилара Зинатуллина и Алишер МоргенштернНедавно заинтриговали поклонников трогательной фотографией, на которой рэпер прижимается к животу своей подруги. В подписи к снимку Дилара поставила эмодзи в виде семьи из трех человек: мамы, папы и ребенка, намекнув тем самым на свою беременность. Однако у пользователей мнения разошлись. Некоторые сразу стали поздравлять пару со скорым пополнением, а кто-то заподозрил Моргенштерна в очередном пиар-ходе ради привлечения внимания к его персоне. Лиана и Арсений ШульгиныВ новогодние праздники впервые стала бабушкой певица Валерия. Осенью ее сын Арсений Шульгин написал в Instagram, что они с женой Лианой ждут дочку.
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96
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эмили ратаковски, моргенштерн (алишер моргенштерн), кети топурия, лев деньгов, кит харингтон, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова), знаменитости, звезды

Округлился живот: кто из знаменитостей ждет ребенка в новом году

11:46 02.01.2021
 
© Фото : @keti_one_officialФотография из Instagram-аккаунта Кети Топурии
Фотография из Instagram-аккаунта Кети Топурии - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : @keti_one_official
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Несмотря на все неприятности, которые принес 2020 год, в нем нашлось место для радости. Многие знаменитости стали родителями: Хоакин Феникс и Руни Мара, модель Джиджи Хадид и музыкант Зейн Малик, Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший, Яна Рудковская и Евгений Плющенко и некоторые другие. Кто ждет пополнение в семье в новом году, — в подборке РИА Новости.

Кети Топурия и Лев Деньгов

Вот-вот станет мамой певица Кети Топурия, которая недавно вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Для певицы будущий малыш станет вторым (исполнительница воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом), а для ее супруга – третьим ребенком: у Льва Деньгова растут сын и дочь от предыдущего брака.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев

Недавно стало известно, что Татьяна Арнтгольц (актриса и ведущая программы "Жди меня" на НТВ) станет мамой во второй раз. Об этом сообщил ее коллега Александр Лазарев-младший, когда в последнем выпуске программы появился без Татьяны.
По его словам, Арнтгольц взяла "декретный отпуск". Для нее будущий малыш станет вторым (актриса воспитывает 11-летнюю дочь Марию, которая родилась в браке с актером Иваном Жидковым), а для ее мужа, актера Марка Богатырева, – первым.

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард

В октябре американская супермодель Эмили Ратаковски объявила в соцсети о том, что вместе с супругом, актером Себастьяном Беар-МакКлардом, они впервые станут родителями. Тогда же Эмили написала эссе, в котором объяснила, почему не хочет знать пол будущего малыша.
"Мы не хотим знать пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и пока он сам не сообщит нам об этом. Все над этим смеются", — рассказала Ратаковски, добавив, что не хочет навязывать ребенку "гендерные стереотипы".

Роуз Лесли и Кит Харрингтон

Впервые готовятся стать родителями и звезды "Игры престолов" актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли. Об интересном положении исполнительницы роли Игритт стало известно в сентябре, после ее фотосессии для журнала Make.

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит

Примерно в это же время о беременности сообщила актриса и певица Мэнди Мур, получившая всемирную известность после фильма "Спеши любить" (2002). Она даже раскрыла пол будущего малыша. Вместе с супругом, солистом группы Dawes Тейлором Голдсмитом, актриса ждет мальчика.

Дилара Зинатуллина и Алишер Моргенштерн

Недавно заинтриговали поклонников трогательной фотографией, на которой рэпер прижимается к животу своей подруги. В подписи к снимку Дилара поставила эмодзи в виде семьи из трех человек: мамы, папы и ребенка, намекнув тем самым на свою беременность.
Однако у пользователей мнения разошлись. Некоторые сразу стали поздравлять пару со скорым пополнением, а кто-то заподозрил Моргенштерна в очередном пиар-ходе ради привлечения внимания к его персоне.

Лиана и Арсений Шульгины

В новогодние праздники впервые стала бабушкой певица Валерия. Осенью ее сын Арсений Шульгин написал в Instagram, что они с женой Лианой ждут дочку.
Кристина Орбакайте с семьей - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 12:02Шоубиз
Орбакайте с округлившимся животом предложила найти на фото ребенка
 
ШоубизЭмили РатаковскиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Кети ТопурияЛев ДеньговКит ХарингтонНТВ (телеканал)Валерия (Алла Перфилова)Знаменитостизвезды
 
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