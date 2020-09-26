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https://ria.ru/20200926/beremennost-1577824737.html
Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Шотландская актриса Роуз Лесли, сыгравшая одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Об этом стало известно после ее фотосессии для журнала Make. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T21:42
2020-09-26T21:42
культура
кит харингтон
игра престолов (сериал)
шотландия
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Шотландская актриса Роуз Лесли, сыгравшая одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Об этом стало известно после ее фотосессии для журнала Make."Очень особенная, полностью женская команда фотографов запечатлела Роуз в это невероятное время, когда она готовится впервые стать матерью", — написала в <a href="https://www.instagram.com/ursula_lake/" target="_blank">Instagram</a> фотограф Урсула Лейк.Летом 2018 года Лесли вышла замуж за своего партнера по шоу Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу. Они поженились в родовом замке клана актрисы в Шотландии. В сериале у персонажей актеров также была романтическая связь.
Ребенок - Таргариен или Одичалый?
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кит харингтон, игра престолов (сериал), шотландия

Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка

21:42 26.09.2020
5349
© AP Photo / Jane Barlow Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу
Звезды сериала Игра престолов Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / Jane Barlow
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Шотландская актриса Роуз Лесли, сыгравшая одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Об этом стало известно после ее фотосессии для журнала Make.
"Очень особенная, полностью женская команда фотографов запечатлела Роуз в это невероятное время, когда она готовится впервые стать матерью", — написала в Instagram фотограф Урсула Лейк.
Летом 2018 года Лесли вышла замуж за своего партнера по шоу Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу. Они поженились в родовом замке клана актрисы в Шотландии. В сериале у персонажей актеров также была романтическая связь.
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КультураКит ХарингтонИгра престолов (сериал)Шотландия
Популярные комментарии
Ребенок - Таргариен или Одичалый?
26 сентября, 21:45
MYMake Yellowstone Great Again
0210000
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