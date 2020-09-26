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Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Шотландская актриса Роуз Лесли, сыгравшая одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Об этом стало известно после ее фотосессии для журнала Make. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T21:42
2020-09-26T21:42
2020-09-26T21:42
культура
кит харингтон
игра престолов (сериал)
шотландия
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Шотландская актриса Роуз Лесли, сыгравшая одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Об этом стало известно после ее фотосессии для журнала Make."Очень особенная, полностью женская команда фотографов запечатлела Роуз в это невероятное время, когда она готовится впервые стать матерью", — написала в <a href="https://www.instagram.com/ursula_lake/" target="_blank">Instagram</a> фотограф Урсула Лейк.Летом 2018 года Лесли вышла замуж за своего партнера по шоу Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу. Они поженились в родовом замке клана актрисы в Шотландии. В сериале у персонажей актеров также была романтическая связь.
Make Yellowstone Great Again
Ребенок - Таргариен или Одичалый?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кит харингтон, игра престолов (сериал), шотландия