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Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка

Шотландская актриса Роуз Лесли, сыгравшая одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Об этом стало известно после ее фотосессии для журнала Make. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T21:42

2020-09-26T21:42

2020-09-26T21:42

культура

кит харингтон

игра престолов (сериал)

шотландия

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Шотландская актриса Роуз Лесли, сыгравшая одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Об этом стало известно после ее фотосессии для журнала Make."Очень особенная, полностью женская команда фотографов запечатлела Роуз в это невероятное время, когда она готовится впервые стать матерью", — написала в <a href="https://www.instagram.com/ursula_lake/" target="_blank">Instagram</a> фотограф Урсула Лейк.Летом 2018 года Лесли вышла замуж за своего партнера по шоу Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу. Они поженились в родовом замке клана актрисы в Шотландии. В сериале у персонажей актеров также была романтическая связь.

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шотландия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кит харингтон, игра престолов (сериал), шотландия