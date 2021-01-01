https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591751691.html

В СФ оценили призыв Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад"

В СФ оценили призыв Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад"

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал наивностью желание украинского президента Владимира Зеленского... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T10:30

2021-01-01T10:30

2021-01-01T10:35

донбасс

сергей цеков

совет федерации рф

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал наивностью желание украинского президента Владимира Зеленского написать на песке в Ялте, что Крым – это часть Украины.Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы назад и быть вместе с Украиной.По его словам, крымчане давно себя не отождествляют с Украиной, так как для них есть одно родное государство – это их историческая родина Россия."Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20201224/krym-1590712653.html

донбасс

республика крым

украина

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донбасс, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире