В СФ оценили призыв Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад"
10:30 01.01.2021 (обновлено: 10:35 01.01.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал наивностью желание украинского президента Владимира Зеленского написать на песке в Ялте, что Крым – это часть Украины.
Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы назад и быть вместе с Украиной.
"Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России".
По его словам, крымчане давно себя не отождествляют с Украиной, так как для них есть одно родное государство – это их историческая родина Россия.
"Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом", - сказал сенатор.
24 декабря 2020, 12:24Аксенов заявил, что никто и ничто не поможет Киеву вернуть Крым