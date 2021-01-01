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В СФ оценили призыв Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад"
В СФ оценили призыв Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад"
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал наивностью желание украинского президента Владимира Зеленского... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T10:30
2021-01-01T10:35
донбасс
сергей цеков
совет федерации рф
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал наивностью желание украинского президента Владимира Зеленского написать на песке в Ялте, что Крым – это часть Украины.Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы назад и быть вместе с Украиной.По его словам, крымчане давно себя не отождествляют с Украиной, так как для них есть одно родное государство – это их историческая родина Россия."Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20201224/krym-1590712653.html
донбасс
республика крым
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донбасс, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В СФ оценили призыв Зеленского к Крыму и Донбассу "перевести часы назад"

10:30 01.01.2021 (обновлено: 10:35 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал наивностью желание украинского президента Владимира Зеленского написать на песке в Ялте, что Крым – это часть Украины.
Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы назад и быть вместе с Украиной.

"Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России".

Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сергей Цеков
Член Совета Федерации от Крыма
По его словам, крымчане давно себя не отождествляют с Украиной, так как для них есть одно родное государство – это их историческая родина Россия.
"Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом", - сказал сенатор.
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ДонбассСергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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