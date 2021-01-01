Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/oon-1591783809.html
Косачев прокомментировал отказ США проголосовать за новый бюджет ООН
Косачев прокомментировал отказ США проголосовать за новый бюджет ООН
Американские интересы все чаще расходятся с общечеловеческими, вот и при утверждении бюджета ООН Вашингтон вновь подтвердил статус антиобщественного игрока,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T19:58
2021-01-01T19:58
келли крафт
константин косачев
юар
оон
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_99d97c613fb202c80a032eebbca6c6a4.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Американские интересы все чаще расходятся с общечеловеческими, вот и при утверждении бюджета ООН Вашингтон вновь подтвердил статус антиобщественного игрока, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В четверг государства-члены ООН утвердили бюджет в размере 3,2 миллиарда долларов, рассчитанный на финансирование деятельности организации в 2021 году. Однако США выступили против бюджета, в частности, отказавшись финансировать мероприятие в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью. Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса против США и Израиля.При этом постпред США при ООН Келли Крафт объяснила позицию своей страны тем, что, по ее мнению, Дурбанская декларация "отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", напомнил сенатор. По его словам, на этом форуме действительно была принята резолюция, осуждающая Израиль. "Однако документ столь же резко осуждал "антисемитизм и исламофобию". Но это, разумеется, Америкой во внимание не принимается. "Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", – заявила Крафт в соцсетях", - подчеркнул он.США хотят платить только тем, кто проводит чисто американские интересы, а не общечеловеческие, считает Косачев. "Проблема в том, что эти два понятия в последние годы все чаще расходятся, из-за чего США вышли уже из нескольких международных структур. Их не смущает, что остальные 168 государств-членов ООН на проходившей в режиме онлайн Генеральной ассамблее ООН финансовый план поддержали, а против выступили только Америка и Израиль", - отметил он.Еще более лицемерным, по мнению Косачева, выглядит второе обоснование для "антибюджетного" поведения Вашингтона – как сказала Крафт, США "глубоко разочарованы тем, что в ООН не вернули ранее отмененные санкции против Ирана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2231". Ведь именно США единолично вышли из многостороннего соглашения по иранской ядерной программе и тем самым подорвали важнейший международный механизм контроля за иранскими исследованиями, сказал законодатель.
https://ria.ru/20201230/poklonskaya-1591656134.html
https://ria.ru/20201230/krym-1591497884.html
https://ria.ru/20201223/slova-1590486903.html
юар
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_2756376b72fa410900b6448b9112300b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
келли крафт, константин косачев, юар, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Косачев прокомментировал отказ США проголосовать за новый бюджет ООН

19:58 01.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Американские интересы все чаще расходятся с общечеловеческими, вот и при утверждении бюджета ООН Вашингтон вновь подтвердил статус антиобщественного игрока, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В четверг государства-члены ООН утвердили бюджет в размере 3,2 миллиарда долларов, рассчитанный на финансирование деятельности организации в 2021 году. Однако США выступили против бюджета, в частности, отказавшись финансировать мероприятие в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью. Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса против США и Израиля.
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 22:23
Поклонская назвала заявление ООН о Крыме "бредом сивой кобылы"

"США в очередной раз подтвердили свою репутацию антиобщественного игрока: в четверг они выступили против бюджета ООН, утвержденного в итоге другими государствами-членами организации. Что показательно: Америка, в которой не утихают антирасистские протесты на тему BLM (Black Lives Matter - "Жизни черных важны" – ред.), отказалась поддержать бюджет ООН из-за запланированного в нем финансирования мероприятия в честь годовщины принятия… Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью", - сказал парламентарий.

При этом постпред США при ООН Келли Крафт объяснила позицию своей страны тем, что, по ее мнению, Дурбанская декларация "отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", напомнил сенатор. По его словам, на этом форуме действительно была принята резолюция, осуждающая Израиль. "Однако документ столь же резко осуждал "антисемитизм и исламофобию". Но это, разумеется, Америкой во внимание не принимается. "Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", – заявила Крафт в соцсетях", - подчеркнул он.
Берег Аянского водохранилища в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 05:56
В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
США хотят платить только тем, кто проводит чисто американские интересы, а не общечеловеческие, считает Косачев. "Проблема в том, что эти два понятия в последние годы все чаще расходятся, из-за чего США вышли уже из нескольких международных структур. Их не смущает, что остальные 168 государств-членов ООН на проходившей в режиме онлайн Генеральной ассамблее ООН финансовый план поддержали, а против выступили только Америка и Израиль", - отметил он.
Еще более лицемерным, по мнению Косачева, выглядит второе обоснование для "антибюджетного" поведения Вашингтона – как сказала Крафт, США "глубоко разочарованы тем, что в ООН не вернули ранее отмененные санкции против Ирана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2231". Ведь именно США единолично вышли из многостороннего соглашения по иранской ядерной программе и тем самым подорвали важнейший международный механизм контроля за иранскими исследованиями, сказал законодатель.

"Нынешняя попытка переложить проблему с больной головы на здоровую, обвинить ООН в недостаточности мер в отношении Ирана – еще один акт США против интересов международного сообщества. Акт, показательно не поддержанный подавляющим большинством стран, включая ближайших союзников Вашингтона", - заключил политик.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 02:41
Представитель России проводил постпреда ФРГ из СБ ООН словами Жванецкого
 
Келли КрафтКонстантин КосачевЮАРООНВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
07:10В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
07:02Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
06:41Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
06:39Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
06:29Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
06:21Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
06:16В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
06:04В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
05:40Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
05:37В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
05:17В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
04:32Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
03:59СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
03:23Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года
03:17Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
03:10Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммом за праздники
02:31Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Лента новостейМолния