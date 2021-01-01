https://ria.ru/20210101/oon-1591783809.html
Косачев прокомментировал отказ США проголосовать за новый бюджет ООН
Косачев прокомментировал отказ США проголосовать за новый бюджет ООН
Американские интересы все чаще расходятся с общечеловеческими, вот и при утверждении бюджета ООН Вашингтон вновь подтвердил статус антиобщественного игрока,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T19:58
2021-01-01T19:58
2021-01-01T19:58
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Американские интересы все чаще расходятся с общечеловеческими, вот и при утверждении бюджета ООН Вашингтон вновь подтвердил статус антиобщественного игрока, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В четверг государства-члены ООН утвердили бюджет в размере 3,2 миллиарда долларов, рассчитанный на финансирование деятельности организации в 2021 году. Однако США выступили против бюджета, в частности, отказавшись финансировать мероприятие в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью. Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса против США и Израиля.При этом постпред США при ООН Келли Крафт объяснила позицию своей страны тем, что, по ее мнению, Дурбанская декларация "отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", напомнил сенатор. По его словам, на этом форуме действительно была принята резолюция, осуждающая Израиль. "Однако документ столь же резко осуждал "антисемитизм и исламофобию". Но это, разумеется, Америкой во внимание не принимается. "Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", – заявила Крафт в соцсетях", - подчеркнул он.США хотят платить только тем, кто проводит чисто американские интересы, а не общечеловеческие, считает Косачев. "Проблема в том, что эти два понятия в последние годы все чаще расходятся, из-за чего США вышли уже из нескольких международных структур. Их не смущает, что остальные 168 государств-членов ООН на проходившей в режиме онлайн Генеральной ассамблее ООН финансовый план поддержали, а против выступили только Америка и Израиль", - отметил он.Еще более лицемерным, по мнению Косачева, выглядит второе обоснование для "антибюджетного" поведения Вашингтона – как сказала Крафт, США "глубоко разочарованы тем, что в ООН не вернули ранее отмененные санкции против Ирана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2231". Ведь именно США единолично вышли из многостороннего соглашения по иранской ядерной программе и тем самым подорвали важнейший международный механизм контроля за иранскими исследованиями, сказал законодатель.
https://ria.ru/20201230/poklonskaya-1591656134.html
https://ria.ru/20201230/krym-1591497884.html
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келли крафт, константин косачев, юар, оон, вашингтон (город), сша, в мире