Постпред США раскритиковала бюджет ООН на 2021 год
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике утвержденный Генеральной ассамблеей ООН бюджет организации на 2021 год, заявив, что финансирование пойдет на "распространение постыдного наследия антисемитизма".
В четверг государства-члены ООН утвердили бюджет в размере 3,2 миллиарда долларов, рассчитанный на финансирование деятельности организации в 2021 году. Однако США выступили против бюджета, в частности, отказавшись финансировать мероприятие в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.
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"По прошествии двадцати лет (можно констатировать, что) в Дурбанской декларации нет ничего, что можно было бы восхвалять... Она отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", - говорится в заявлении Крафт.
По ее словам, принимая бюджет ООН, страны идут на "уступку, которая распространяет постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости".
"США были и остаются крупнейшим и самым надежным партнером ООН, и это обязательство не претерпит изменений. Мы также никогда не поддержим Дурбанский процесс, который направлен на то, чтобы разделять, а не на объединение. Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", - написала постпред в Twitter.
Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса "против" США и Израиля.