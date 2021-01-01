https://ria.ru/20210101/oon-1591763184.html

Постпред США раскритиковала бюджет ООН на 2021 год

Постпред США раскритиковала бюджет ООН на 2021 год

Постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике утвержденный Генеральной ассамблеей ООН бюджет организации на 2021 год, заявив, что финансирование пойдет на... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T14:03

2021-01-01T14:03

2021-01-01T14:03

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике утвержденный Генеральной ассамблеей ООН бюджет организации на 2021 год, заявив, что финансирование пойдет на "распространение постыдного наследия антисемитизма".В четверг государства-члены ООН утвердили бюджет в размере 3,2 миллиарда долларов, рассчитанный на финансирование деятельности организации в 2021 году. Однако США выступили против бюджета, в частности, отказавшись финансировать мероприятие в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью."По прошествии двадцати лет (можно констатировать, что) в Дурбанской декларации нет ничего, что можно было бы восхвалять... Она отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", - говорится в заявлении Крафт.По ее словам, принимая бюджет ООН, страны идут на "уступку, которая распространяет постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости"."США были и остаются крупнейшим и самым надежным партнером ООН, и это обязательство не претерпит изменений. Мы также никогда не поддержим Дурбанский процесс, который направлен на то, чтобы разделять, а не на объединение. Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", - написала постпред в Twitter.Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса "против" США и Израиля.

https://ria.ru/20200924/sovbez-1577729259.html

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келли крафт, оон, сша, израиль, в мире