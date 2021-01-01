Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/oon-1591763184.html
Постпред США раскритиковала бюджет ООН на 2021 год
Постпред США раскритиковала бюджет ООН на 2021 год
Постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике утвержденный Генеральной ассамблеей ООН бюджет организации на 2021 год, заявив, что финансирование пойдет на... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:03
2021-01-01T14:03
келли крафт
оон
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_0:284:3119:2038_1920x0_80_0_0_6b70d3d31c2489ee0144320f03875f49.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике утвержденный Генеральной ассамблеей ООН бюджет организации на 2021 год, заявив, что финансирование пойдет на "распространение постыдного наследия антисемитизма".В четверг государства-члены ООН утвердили бюджет в размере 3,2 миллиарда долларов, рассчитанный на финансирование деятельности организации в 2021 году. Однако США выступили против бюджета, в частности, отказавшись финансировать мероприятие в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью."По прошествии двадцати лет (можно констатировать, что) в Дурбанской декларации нет ничего, что можно было бы восхвалять... Она отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", - говорится в заявлении Крафт.По ее словам, принимая бюджет ООН, страны идут на "уступку, которая распространяет постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости"."США были и остаются крупнейшим и самым надежным партнером ООН, и это обязательство не претерпит изменений. Мы также никогда не поддержим Дурбанский процесс, который направлен на то, чтобы разделять, а не на объединение. Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", - написала постпред в Twitter.Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса "против" США и Израиля.
https://ria.ru/20200924/sovbez-1577729259.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/100379/30/1003793025_392:0:3119:2045_1920x0_80_0_0_3c2764c81eec57ca9dafe8d56fcffa95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
келли крафт, оон, сша, израиль, в мире

Постпред США раскритиковала бюджет ООН на 2021 год

14:03 01.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт подвергла критике утвержденный Генеральной ассамблеей ООН бюджет организации на 2021 год, заявив, что финансирование пойдет на "распространение постыдного наследия антисемитизма".
В четверг государства-члены ООН утвердили бюджет в размере 3,2 миллиарда долларов, рассчитанный на финансирование деятельности организации в 2021 году. Однако США выступили против бюджета, в частности, отказавшись финансировать мероприятие в честь годовщины принятия в ЮАР Дурбанской декларации Всемирной конференции по борьбе против расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября 2020, 19:22
Постпреду США "стало противно" от дискуссии в СБ ООН
"По прошествии двадцати лет (можно констатировать, что) в Дурбанской декларации нет ничего, что можно было бы восхвалять... Она отравлена антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью", - говорится в заявлении Крафт.
По ее словам, принимая бюджет ООН, страны идут на "уступку, которая распространяет постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости".
"США были и остаются крупнейшим и самым надежным партнером ООН, и это обязательство не претерпит изменений. Мы также никогда не поддержим Дурбанский процесс, который направлен на то, чтобы разделять, а не на объединение. Ресурсы налогоплательщиков США должны расходоваться разумно, эффективно и в соответствии с американскими интересами", - написала постпред в Twitter.
Бюджет организации был принят большинством, несмотря на голоса "против" США и Израиля.
 
Келли КрафтООНСШАИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58В Госдуме предложили Киеву сделать путешествие во времени
15:56Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
15:52СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca
15:39В России ввели новые правила пользования маломерными судами
15:38В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
15:36В России вступили в силу правила использования ледовых переправ
15:27Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды
15:26Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
15:26Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму
15:24При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
15:13Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники
15:05В России вступили в силу правила пользования пляжами
14:55Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
14:50Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
14:46В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
14:38В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
14:38В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
14:25В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:22В Крыму предложили Украине перейти на московское время
14:19В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров
Лента новостейМолния