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Депутат Рады надел шапку с красной звездой и обратился к нацистам
Депутат Рады надел шапку с красной звездой и обратился к нацистам
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива разместил в своем Facebook фотографию, на которой он позирует в шапке-ушанке с советской... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T20:07
2020-12-31T21:30
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива разместил в своем Facebook фотографию, на которой он позирует в шапке-ушанке с советской символикой."Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам", — написал он в комментарии к снимку.Ранее на Украине разразился скандал после возбуждения уголовного дела против 19-летнего киевлянина, который прогулялся по Львову в шапке с серпом и молотом. Тогда полиция квалифицировала инцидент как использование запрещенной в стране коммунистической символики. Как отмечали в пресс-службе регионального управления Национальной полиции, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на территории Украины с мая 2015 года. Он включает в себя, в частности, запрет на пропаганду советской символики, а также переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации" и чьи имена должны исчезнуть из географических названий.
https://ria.ru/20201231/moroz-1591717414.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, илья кива, верховная рада украины, львов, киев, украина, соцсети, в мире

Депутат Рады надел шапку с красной звездой и обратился к нацистам

20:07 31.12.2020 (обновлено: 21:30 31.12.2020)
 
© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : Илья Кива/Facebook
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива разместил в своем Facebook фотографию, на которой он позирует в шапке-ушанке с советской символикой.
"Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам", — написал он в комментарии к снимку.
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Ранее на Украине разразился скандал после возбуждения уголовного дела против 19-летнего киевлянина, который прогулялся по Львову в шапке с серпом и молотом. Тогда полиция квалифицировала инцидент как использование запрещенной в стране коммунистической символики. Как отмечали в пресс-службе регионального управления Национальной полиции, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на территории Украины с мая 2015 года. Он включает в себя, в частности, запрет на пропаганду советской символики, а также переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации" и чьи имена должны исчезнуть из географических названий.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеИлья КиваВерховная Рада УкраиныЛьвовКиевУкраинаСоцсетиВ мире
 
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