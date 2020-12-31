https://ria.ru/20201231/shapka-1591735431.html

Депутат Рады надел шапку с красной звездой и обратился к нацистам

Депутат Рады надел шапку с красной звездой и обратился к нацистам

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива разместил в своем Facebook фотографию, на которой он позирует в шапке-ушанке с советской... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T20:07

2020-12-31T20:07

2020-12-31T21:30

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

илья кива

верховная рада украины

львов

киев

украина

соцсети

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591733417_0:172:720:577_1920x0_80_0_0_7b30b3caaae2503c768dd98771d2b84b.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива разместил в своем Facebook фотографию, на которой он позирует в шапке-ушанке с советской символикой."Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам", — написал он в комментарии к снимку.Ранее на Украине разразился скандал после возбуждения уголовного дела против 19-летнего киевлянина, который прогулялся по Львову в шапке с серпом и молотом. Тогда полиция квалифицировала инцидент как использование запрещенной в стране коммунистической символики. Как отмечали в пресс-службе регионального управления Национальной полиции, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на территории Украины с мая 2015 года. Он включает в себя, в частности, запрет на пропаганду советской символики, а также переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации" и чьи имена должны исчезнуть из географических названий.

https://ria.ru/20201231/moroz-1591717414.html

https://ria.ru/20201218/dekommunizatsiya-1589842113.html

львов

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, илья кива, верховная рада украины, львов, киев, украина, соцсети, в мире