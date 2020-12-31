Депутат Рады надел шапку с красной звездой и обратился к нацистам
20:07 31.12.2020 (обновлено: 21:30 31.12.2020)
© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива разместил в своем Facebook фотографию, на которой он позирует в шапке-ушанке с советской символикой.
"Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам", — написал он в комментарии к снимку.
Ранее на Украине разразился скандал после возбуждения уголовного дела против 19-летнего киевлянина, который прогулялся по Львову в шапке с серпом и молотом. Тогда полиция квалифицировала инцидент как использование запрещенной в стране коммунистической символики. Как отмечали в пресс-службе регионального управления Национальной полиции, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на территории Украины с мая 2015 года. Он включает в себя, в частности, запрет на пропаганду советской символики, а также переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации" и чьи имена должны исчезнуть из географических названий.
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