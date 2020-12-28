https://ria.ru/20201228/shapka-1591306010.html
Против жителя Киева возбудили дело из-за шапки с серпом и молотом
Против жителя Киева возбудили дело из-за шапки с серпом и молотом
Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего киевлянина, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом, сообщила в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T21:40
2020-12-28T21:40
2020-12-28T21:40
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего киевлянина, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Национальной полиции."Во Львове следователи возбудили уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде. За содеянное 19-летнему жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Полиция квалифицировала данный инцидент как использование коммунистической символики, которая запрещена на Украине.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/ukraina-1587277342.html
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