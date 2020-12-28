https://ria.ru/20201228/shapka-1591306010.html

Против жителя Киева возбудили дело из-за шапки с серпом и молотом

Против жителя Киева возбудили дело из-за шапки с серпом и молотом

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего киевлянина, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом, сообщила в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T21:40

2020-12-28T21:40

2020-12-28T21:40

львов

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего киевлянина, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Национальной полиции."Во Львове следователи возбудили уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде. За содеянное 19-летнему жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Полиция квалифицировала данный инцидент как использование коммунистической символики, которая запрещена на Украине.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/ukraina-1587277342.html

львов

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

львов, киев, украина, в мире