Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Журналист Владимир Познер в беседе с "НСН" прокомментировал слова лидера Владимира Жириновского о возможных будущих президентах России.
Ранее политик в эфире телеканала "Россия 1" сказал, что кресло главы государства могут занять председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
"Владимир Вольфович в высокой степени освоил искусство пиара. Когда о нем начинают забывать, он блестяще придумывает способ, чтобы вновь о нем заговорили", — сказал Познер.
Телеведущий добавил, что он не понимает, почему журналисты уделили словам лидера ЛДПР такое внимание. По мнению Познера, высказывания Жириновского "нисколько не влияют ни на что, чтобы это обсуждать с серьезным видом".
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова лидера ЛДПР, заявил, что подобные рассуждения ничем не подкреплены. На вопрос, думает ли российский лидер о преемнике, Песков добавил, что президента уже много раз об этом спрашивали на всех пресс-конференциях и он сам много раз отвечал, что это решение предстоит принимать народу.