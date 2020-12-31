https://ria.ru/20201231/otel-1591404304.html

Эксперт рассказал, как выгодно бронировать номер в отеле

Эксперт рассказал, как выгодно бронировать номер в отеле

Менеджер отеля объяснила, как сэкономить деньги при бронировании номера, сообщает Express. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T00:07

2020-12-31T00:07

2020-12-31T00:12

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Менеджер отеля объяснила, как сэкономить деньги при бронировании номера, сообщает Express.Хотя сайты бронирования — отличный сервис для сравнения цен и выбора подходящего варианта размещения, опытный менеджер одного из лондонских отелей Салли Бек рекомендует резервировать номера напрямую, без услуг посредников.Желая привлечь клиента, персонал может учесть особые запросы или сделать скидку на комнаты повышенного комфорта, например, уровня люкс."При бронировании номера в отеле не забудьте рассказать, если в указанные даты вы будете отмечать день рождения, знаковую встречу с друзьями, потому что эта информация может сподвигнуть персонал предложить вам лучший вариант комнаты", — сказала она. Ведь гостиница заинтересована, чтобы постояльцам было комфортно находиться там, и чтобы они и их близкие захотели вернуться."Позвоните им напрямую и сообщите о том, что вы хотите. Скорее всего, вам пойдут навстречу и предложат наилучшие условия, учитывая тяжелый для отрасли 2020 год", — советует Салли. Ваши шансы повышаются, если вы договариваетесь с отелем в центре города, которые особенно пострадали из-за пандемии. Гостиницы в сельской местности и прибрежных районах понесли меньшие потери из-за сокращения числа постояльцев.Отель заинтересован в получении оплаты напрямую от клиента, чтобы не отдавать комиссию сайтам-агрегаторам, поясняет эксперт. И если при резервации мест размещения за рубежом многим туристам удобнее пользоваться именно сайтами бронирования, то при поиске комнат внутри страны лучше оплачивать их напрямую принимающей стороне.

https://ria.ru/20200604/1571955939.html

https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, великобритания