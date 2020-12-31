https://ria.ru/20201231/karabakh-1591730688.html

В Карабахе действуют не подчиняющиеся Армении отряды, заявил Алиев

В Карабахе действуют не подчиняющиеся Армении отряды, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что режим прекращения огня в Карабахе после подписанного трехстороннего заявления в целом сохраняется. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T18:33

2020-12-31T18:33

2020-12-31T18:33

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что режим прекращения огня в Карабахе после подписанного трехстороннего заявления в целом сохраняется.По его словам, таким формированиям "была дана возможность покинуть данные регионы". "Те, кто последовал этому предложению, вышли и были переданы армянской стороне, но часть их все еще остается, совершая против нас террористические акты. Несмотря на это, в целом прекращение огня сохраняется, и считаю, что это позитивная сторона заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября", - сказал президент Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире