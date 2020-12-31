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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201231/karabakh-1591729748.html
Алиев назвал цель российско-турецкого центра в Карабахе
Алиев назвал цель российско-турецкого центра в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за режимом прекращения огня в Карабахе нужен,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T18:21
2020-12-31T18:21
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за режимом прекращения огня в Карабахе нужен, чтобы обеспечить стабильность в регионе.По словам президента Азербайджана, "к сожалению, некоторые политические силы в Армении живут реваншистскими мыслями, выступают с открытыми заявлениями о том, что настанет день, когда они начнут войну против Азербайджана и оккупируют азербайджанские земли".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201231/aliev-1591715757.html
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Алиев назвал цель российско-турецкого центра в Карабахе

18:21 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Баку - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
БАКУ, 31 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за режимом прекращения огня в Карабахе нужен, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

"…Чем раньше мониторинговый центр начнет функционировать, тем лучше, так как, хотя после войны прошло почти два месяца, опасность и угрозы все еще существуют. Бесконтрольные армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, часть их не хочет уйти, сдаться. Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом", - заявил Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 15:35Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил о формировании транспортного коридора через Армению
По словам президента Азербайджана, "к сожалению, некоторые политические силы в Армении живут реваншистскими мыслями, выступают с открытыми заявлениями о том, что настанет день, когда они начнут войну против Азербайджана и оккупируют азербайджанские земли".

"Естественно, такие попытки будут немедленно пресечены на месте, но эти угрозы есть. Поэтому в этом регионе должен проводиться мониторинг, контроль, и уверен, что турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию", - подчеркнул он.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 12:18
Алиев выступил в защиту Пашиняна
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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