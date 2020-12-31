Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201231/karabakh-1591725274.html
Лидер НКР поблагодарил российские власти за помощь Карабаху
Лидер НКР поблагодарил российские власти за помощь Карабаху
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил власти РФ и лично российского лидера Владимира Путина за содействие Карабаху,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:24
2020-12-31T17:24
ситуация в нагорном карабахе
араик арутюнян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577928723_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_7b826ac3f598036948ea6bec6a183ae3.jpg
ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил власти РФ и лично российского лидера Владимира Путина за содействие Карабаху, в частности, 10 миллионов евро на финансовую помощь переселившимся из Карабаха в Армению.В среду в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что Россия предоставит Армении 10 миллионов евро на содействие переселившимся из Нагорного Карабаха.По его словам, "в дополнение к колоссальным усилиям всего армянства", правительств Армении и Карабаха "постоянная гуманитарная поддержка Российской Федерации сильно облегчает (решение – ред.) множества социальных проблем наших граждан". "Как за значительную финансовую помощь, так и за реализуемые в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) всеобъемлющие программы и миротворческую миссию в целом, хочу от имени арцахского армянства и от себя лично вновь выразить благодарность властям Российской Федерации и лично Владимиру Путину", - отмечается в заявлении.Арутюнян поблагодарил все страны и организации, протянувшие Карабаху руку помощи. "А о безоговорочной поддержке армянства я уже говорил много раз и выражал свою признательность и гордость за нашу общенациональную консолидацию. Арцах этого никогда не забудет", - отметил карабахский лидер.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201227/karabakh-1591121515.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577928723_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_aec88348f6f1e59523d009f51f1eb20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Лидер НКР поблагодарил российские власти за помощь Карабаху

17:24 31.12.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил власти РФ и лично российского лидера Владимира Путина за содействие Карабаху, в частности, 10 миллионов евро на финансовую помощь переселившимся из Карабаха в Армению.
В среду в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что Россия предоставит Армении 10 миллионов евро на содействие переселившимся из Нагорного Карабаха.
"Как уже было объявлено вчера, Российская Федерация на безвозмездной основе предоставила Армении сумму в размере 10 миллионов евро с целью софинансирования мер по индивидуальной финансовой помощи находящимся на территории Республики Армения принудительно выселенным арцахцам", - говорится в заявлении Арутюняна на его странице в Facebook.
По его словам, "в дополнение к колоссальным усилиям всего армянства", правительств Армении и Карабаха "постоянная гуманитарная поддержка Российской Федерации сильно облегчает (решение – ред.) множества социальных проблем наших граждан". "Как за значительную финансовую помощь, так и за реализуемые в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) всеобъемлющие программы и миротворческую миссию в целом, хочу от имени арцахского армянства и от себя лично вновь выразить благодарность властям Российской Федерации и лично Владимиру Путину", - отмечается в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 14:47Ситуация в Нагорном Карабахе
Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Арутюнян поблагодарил все страны и организации, протянувшие Карабаху руку помощи. "А о безоговорочной поддержке армянства я уже говорил много раз и выражал свою признательность и гордость за нашу общенациональную консолидацию. Арцах этого никогда не забудет", - отметил карабахский лидер.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния