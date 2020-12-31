https://ria.ru/20201231/karabakh-1591725274.html

Лидер НКР поблагодарил российские власти за помощь Карабаху

Лидер НКР поблагодарил российские власти за помощь Карабаху

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил власти РФ и лично российского лидера Владимира Путина за содействие Карабаху,... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T17:24

2020-12-31T17:24

2020-12-31T17:24

ситуация в нагорном карабахе

араик арутюнян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил власти РФ и лично российского лидера Владимира Путина за содействие Карабаху, в частности, 10 миллионов евро на финансовую помощь переселившимся из Карабаха в Армению.В среду в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что Россия предоставит Армении 10 миллионов евро на содействие переселившимся из Нагорного Карабаха.По его словам, "в дополнение к колоссальным усилиям всего армянства", правительств Армении и Карабаха "постоянная гуманитарная поддержка Российской Федерации сильно облегчает (решение – ред.) множества социальных проблем наших граждан". "Как за значительную финансовую помощь, так и за реализуемые в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) всеобъемлющие программы и миротворческую миссию в целом, хочу от имени арцахского армянства и от себя лично вновь выразить благодарность властям Российской Федерации и лично Владимиру Путину", - отмечается в заявлении.Арутюнян поблагодарил все страны и организации, протянувшие Карабаху руку помощи. "А о безоговорочной поддержке армянства я уже говорил много раз и выражал свою признательность и гордость за нашу общенациональную консолидацию. Арцах этого никогда не забудет", - отметил карабахский лидер.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201227/karabakh-1591121515.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

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араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире