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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201231/karabakh-1591704795.html
В Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию
В Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию
Поисковые отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили в период после объявленного перемирия в РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:52
2020-12-31T13:52
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Поисковые отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили в период после объявленного перемирия в зоне конфликта тела 1135 погибших, сообщается на странице ведомства в Facebook.Отмечается, что сейчас три отряда ведут поисковые работы в Мартунинском и Мартакертском районах, а также в Джабраиле. "По инициативе директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карена Саркисяна в поисках участвуют родные без вести пропавших и проводники, знакомые с местностью", - отмечается в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201224/karabakh-1590796311.html
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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

В Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию

13:52 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Поисковые отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили в период после объявленного перемирия в зоне конфликта тела 1135 погибших, сообщается на странице ведомства в Facebook.
"C 13 ноября и по состоянию на 30 декабря в ходе поисков в местах боевых действий обнаружены останки 1135 погибших, в том числе гражданских лиц", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас три отряда ведут поисковые работы в Мартунинском и Мартакертском районах, а также в Джабраиле. "По инициативе директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карена Саркисяна в поисках участвуют родные без вести пропавших и проводники, знакомые с местностью", - отмечается в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
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