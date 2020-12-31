https://ria.ru/20201231/karabakh-1591704795.html

В Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию

В Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию

Поисковые отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили в период после объявленного перемирия в РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T13:52

2020-12-31T13:52

2020-12-31T13:52

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Поисковые отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили в период после объявленного перемирия в зоне конфликта тела 1135 погибших, сообщается на странице ведомства в Facebook.Отмечается, что сейчас три отряда ведут поисковые работы в Мартунинском и Мартакертском районах, а также в Джабраиле. "По инициативе директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карена Саркисяна в поисках участвуют родные без вести пропавших и проводники, знакомые с местностью", - отмечается в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201224/karabakh-1590796311.html

нагорно-карабахская республика

москва

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире