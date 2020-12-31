В Карабахе спасатели обнаружили тела 1135 погибших благодаря перемирию
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
ЕРЕВАН, 31 дек – РИА Новости. Поисковые отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обнаружили в период после объявленного перемирия в зоне конфликта тела 1135 погибших, сообщается на странице ведомства в Facebook.
"C 13 ноября и по состоянию на 30 декабря в ходе поисков в местах боевых действий обнаружены останки 1135 погибших, в том числе гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас три отряда ведут поисковые работы в Мартунинском и Мартакертском районах, а также в Джабраиле. "По инициативе директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карена Саркисяна в поисках участвуют родные без вести пропавших и проводники, знакомые с местностью", - отмечается в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.