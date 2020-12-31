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В ожидании чуда: российские города перед Новым годом

В ожидании чуда: российские города перед Новым годом

Новый год почти на пороге, и все готово к его встрече. Разноцветными огнями сияют, погружая в атмосферу праздника, городские площади и проспекты, нарядные елки... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T09:00

2020-12-31T09:00

2020-12-31T15:02

новый год—2021

роев ручей

новый год

москва

геленджик

екатеринбург

белгород

чита

красноярск

санкт-петербург

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Новый год почти на пороге, и все готово к его встрече. Разноцветными огнями сияют, погружая в атмосферу праздника, городские площади и проспекты, нарядные елки и окна домов. Яркое преображение — в фотоленте Ria.ru.

москва

геленджик

екатеринбург

белгород

чита

красноярск

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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