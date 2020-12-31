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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201231/aliev-1591715757.html
Алиев заявил о формировании транспортного коридора через Армению
Алиев заявил о формировании транспортного коридора через Армению
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что формируется транспортный коридор между Азербайджаном и Турцией через Армению, по его словам, первичные указания... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:35
2020-12-31T15:35
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
хулуси акар
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что формируется транспортный коридор между Азербайджаном и Турцией через Армению, по его словам, первичные указания даны.По его словам, "строительство железной дороги займет максимум два года".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
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никол пашинян, хулуси акар, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о формировании транспортного коридора через Армению

15:35 31.12.2020
 
© Фото : сайт президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : сайт президента Азербайджана
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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что формируется транспортный коридор между Азербайджаном и Турцией через Армению, по его словам, первичные указания даны.

"Параллельно мы придаем большое значение формированию коридора Азербайджан, Армения и Турция, даны первичные указания. В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией. Уже готовится технично-экономическая основа, за короткое время была проложена дорога из Горадиза до Зангилана, я сам ехал по этой дороге, очень удобно, можно проехать с высокой скоростью", - заявил Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром.

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По его словам, "строительство железной дороги займет максимум два года".

"Но наша мысль состоит в том, чтобы не ждать этих сроков, перевозки могут осуществиться до Горадиза по железной дороге, потом с помощью крупнотоннажных машин. Это очень важный вопрос, стоящий на повестке дня. Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении. Тем самым, будет реализовано открытие Нахичеванского коридора, что является важной частью трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября", - сказал Алиев.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянХулуси АкарИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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