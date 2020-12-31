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Алиев заявил о формировании транспортного коридора через Армению
Алиев заявил о формировании транспортного коридора через Армению
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что формируется транспортный коридор между Азербайджаном и Турцией через Армению, по его словам, первичные указания... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:35
2020-12-31T15:35
2020-12-31T15:35
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
хулуси акар
ильхам алиев
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азербайджан
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в мире
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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что формируется транспортный коридор между Азербайджаном и Турцией через Армению, по его словам, первичные указания даны.По его словам, "строительство железной дороги займет максимум два года".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
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никол пашинян, хулуси акар, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире