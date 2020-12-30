https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591495049.html

Голикова призвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса

Голикова призвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T03:02

2020-12-30T03:02

2020-12-30T11:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.Еще одну вакцину готовят в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Татьяны Голиковой >>

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество