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Голикова призвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса
Голикова призвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T03:02
2020-12-30T11:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.Еще одну вакцину готовят в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Татьяны Голиковой &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

Голикова призвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса

03:02 30.12.2020 (обновлено: 11:52 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет в Москве
Вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.

"Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь", - сказала Голикова в интервью РИА Новости.

Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.
Еще одну вакцину готовят в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
 
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