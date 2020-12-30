Голикова призвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса
03:02 30.12.2020 (обновлено: 11:52 30.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет в Москве
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.
"Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь", - сказала Голикова в интервью РИА Новости.
Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.
Еще одну вакцину готовят в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.