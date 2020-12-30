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Татьяна Голикова: наша вакцина справится, оснований сомневаться нет
Татьяна Голикова: наша вакцина справится, оснований сомневаться нет
Вице-премьер Татьяна Голикова уже много месяцев находится на переднем крае борьбы, которую Россия ведет с коронавирусом. В интервью РИА Новости она рассказала,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:10
2020-12-30T11:10
коронавирус в россии
россия
татьяна голикова
интервью
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Вице-премьер Татьяна Голикова уже много месяцев находится на переднем крае борьбы, которую Россия ведет с коронавирусом. В интервью РИА Новости она рассказала, стоит ли опасаться британского штамма COVID-19, будет ли у россиян возможность выбирать, какой из вакцин привиться, чем они отличаются, и можно ли смешивать прививку и алкоголь. Зампредправительства также обрисовала ситуацию с коронавирусом на новогодние праздники, ответила на вопрос о вероятности справиться с пандемией к марту и оценила перспективы российской вакцины и фармы в целом на мировом рынке.– Татьяна Алексеевна, на днях весь мир напугала новость о новой разновидности коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Наша вакцина справится с этим новым штаммом?– Пока у нас нет оснований сомневаться в этом!– А после нового года не обострится ли ситуация, справится система?– Во–первых, все работают, медицинские организации работают, со всем руководством субъектов мы провели селекторные совещания для того, чтобы организовать дежурство, для того, чтобы очень четко следить за ситуацией. С учетом того, что медицинские работники и медицинский персонал, который завязан на это, будут продолжать работать в праздничные дни, ситуация в принципе будет такая же, как и в обычные дни.– Уменьшилось ли число регионов, в котором критическое состояние по койкам?– По койкам сейчас ситуация достаточно стабильная. Она мониторируемая в ежедневном режиме. Если где-то какой-то напряг начинается, оказываем соответствующую помощь, но могу сказать, что после того, как с ноября месяца стали помогать и направлять на долечивание с помощью бесплатных лекарственных препаратов на дом, по койкам стало чуть полегче.– Как вы считаете, к марту ситуация будет лучше или сейчас никто сказать не сможет?– Прогнозы давать – самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после Нового года вакцинация будет еще более активно продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации.– Россияне в перспективе смогут выбирать, какой вакциной уколоться?– У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях – порядка 30 тысяч уже вышли в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации: в Тульскую область, Ростовскую область, в Москву. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы.– То есть с появлением каждой новой вакцины у россиян будет возможность выбрать?– Да. Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет.– Соглашение РФПИ с AstraZeneca многие восприняли как прорыв России в большую фарму. Вы согласны с такой оценкой?– Важно, что это вообще произошло. Это беспрецедентный шаг к совместному сотрудничеству. Посмотрим, как это будет развиваться дальше, но я считаю, что за последние 10 лет наша фарма сделала очень серьезный шаг вперед, и сейчас мы очень активно отрабатываем вопросы сотрудничества между научным сектором России и промышленным сектором России, чтобы как можно быстрее можно было передавать в производство. Здесь есть нюансы, которые связаны с этим взаимодействием. Но несчастье помогло, из этого тоже нужно извлекать какие-то уроки. И взаимодействие, которое сейчас выстроилось у Института Гамалеи с пятью крупными промышленными площадками, – это самая наша крупная фарма, у Вектора – еще с одной промышленной площадкой в Петербурге, и мы очень надеемся, что этот опыт, который мы приобрели, даст второй серьезный прорыв для нашей фармацевтической промышленности.Что касается мира, то – первая вакцина, и сегодня все мы с большим удовольствием обсуждаем тему того, как она поступила в Аргентину. Они пошли на это, зарегистрировали. Белоруссия тоже зарегистрировала. С венграми сейчас идет соответствующая работа. Мы продвигаемся. Ведь важно попробовать, важно с чего-то начать. Мы начали. У мира есть возможности сравнить.– Получается, у наших вакцин пока нет никакого отрицательного фидбэка по применению?– Пока нет. "Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Они достаточно хорошо работают – и та, и другая. Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ.– И даже, получается, проверку алкоголем прошла…– Но все равно надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому, что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь.– Те, кто получил плацебо, сейчас получат нормальную вакцину?– Конечно. Они будут иметь такую возможность.
https://ria.ru/20201228/mutatsii-1591273491.html
https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html
https://ria.ru/20201221/vaktsiny-1590295582.html
https://ria.ru/20201208/alkogol-1588299165.html
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коронавирус в россии, россия, татьяна голикова, интервью

Татьяна Голикова: наша вакцина справится, оснований сомневаться нет

11:10 30.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Вице-премьер Татьяна Голикова уже много месяцев находится на переднем крае борьбы, которую Россия ведет с коронавирусом. В интервью РИА Новости она рассказала, стоит ли опасаться британского штамма COVID-19, будет ли у россиян возможность выбирать, какой из вакцин привиться, чем они отличаются, и можно ли смешивать прививку и алкоголь. Зампредправительства также обрисовала ситуацию с коронавирусом на новогодние праздники, ответила на вопрос о вероятности справиться с пандемией к марту и оценила перспективы российской вакцины и фармы в целом на мировом рынке.
– Татьяна Алексеевна, на днях весь мир напугала новость о новой разновидности коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Наша вакцина справится с этим новым штаммом?
– Пока у нас нет оснований сомневаться в этом!
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– А после нового года не обострится ли ситуация, справится система?
– Во–первых, все работают, медицинские организации работают, со всем руководством субъектов мы провели селекторные совещания для того, чтобы организовать дежурство, для того, чтобы очень четко следить за ситуацией. С учетом того, что медицинские работники и медицинский персонал, который завязан на это, будут продолжать работать в праздничные дни, ситуация в принципе будет такая же, как и в обычные дни.
– Уменьшилось ли число регионов, в котором критическое состояние по койкам?
– По койкам сейчас ситуация достаточно стабильная. Она мониторируемая в ежедневном режиме. Если где-то какой-то напряг начинается, оказываем соответствующую помощь, но могу сказать, что после того, как с ноября месяца стали помогать и направлять на долечивание с помощью бесплатных лекарственных препаратов на дом, по койкам стало чуть полегче.
– Как вы считаете, к марту ситуация будет лучше или сейчас никто сказать не сможет?
– Прогнозы давать – самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после Нового года вакцинация будет еще более активно продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации.
– Россияне в перспективе смогут выбирать, какой вакциной уколоться?
– У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях – порядка 30 тысяч уже вышли в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации: в Тульскую область, Ростовскую область, в Москву. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы.
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"В жар бросало". Привитые от коронавируса честно рассказали обо всем
– То есть с появлением каждой новой вакцины у россиян будет возможность выбрать?
– Да. Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет.
– Соглашение РФПИ с AstraZeneca многие восприняли как прорыв России в большую фарму. Вы согласны с такой оценкой?
– Важно, что это вообще произошло. Это беспрецедентный шаг к совместному сотрудничеству. Посмотрим, как это будет развиваться дальше, но я считаю, что за последние 10 лет наша фарма сделала очень серьезный шаг вперед, и сейчас мы очень активно отрабатываем вопросы сотрудничества между научным сектором России и промышленным сектором России, чтобы как можно быстрее можно было передавать в производство. Здесь есть нюансы, которые связаны с этим взаимодействием. Но несчастье помогло, из этого тоже нужно извлекать какие-то уроки. И взаимодействие, которое сейчас выстроилось у Института Гамалеи с пятью крупными промышленными площадками, – это самая наша крупная фарма, у Вектора – еще с одной промышленной площадкой в Петербурге, и мы очень надеемся, что этот опыт, который мы приобрели, даст второй серьезный прорыв для нашей фармацевтической промышленности.
Что касается мира, то – первая вакцина, и сегодня все мы с большим удовольствием обсуждаем тему того, как она поступила в Аргентину. Они пошли на это, зарегистрировали. Белоруссия тоже зарегистрировала. С венграми сейчас идет соответствующая работа. Мы продвигаемся. Ведь важно попробовать, важно с чего-то начать. Мы начали. У мира есть возможности сравнить.
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21 декабря, 20:42Распространение нового коронавируса
Глава РФПИ рассказал об исследованиях вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
– Получается, у наших вакцин пока нет никакого отрицательного фидбэка по применению?
– Пока нет. "Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Они достаточно хорошо работают – и та, и другая. Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ.
– И даже, получается, проверку алкоголем прошла…
– Но все равно надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому, что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому что "набрасывается" на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Мясников объяснил совет не пить алкоголь 42 дня во время вакцинации
– Те, кто получил плацебо, сейчас получат нормальную вакцину?
– Конечно. Они будут иметь такую возможность.
 
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