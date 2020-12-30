https://ria.ru/20201230/karabakh-1591554052.html

Баку заявил о надеждах вооруженных группировок на реванш в Карабахе

Баку заявил о надеждах вооруженных группировок на реванш в Карабахе

Некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш в Карабахе, это приводит к дестабилизации и создает необходимость адекватных ответных мер, но РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:50

2020-12-30T12:50

2020-12-30T13:20

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

полад бюльбюль

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш в Карабахе, это приводит к дестабилизации и создает необходимость адекватных ответных мер, но в общем режим прекращения огня в регионе соблюдается, случаи его нарушения единичны, сообщил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.Так, например, по его словам, при активном участии российских миротворцев в координации с азербайджанской стороной была взята под контроль ситуация, возникшая 10 декабря в селах Ходжавендского района. "27 декабря небольшой отряд армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены", - констатировал дипломат.Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, комментируя сообщение минобороны Азербайджана о данном инциденте, заявляло, что ни один военный не участвовал в какой-либо операции в НКР, "с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела"."Но в общем режим прекращения огня соблюдается, и я уверен, что эти случаи останутся единичными и не смогут помешать безусловному выполнению упомянутого заявления", - подчеркнул посол.По словам Бюльбюль оглы, "в карабахском конфликте поставлена точка". "И всем горячим головам надо это понять и признать. И чем быстрей они это поймут, тем больше будет пользы всему региону. Открылось новое окно возможностей. Выдвинутым планам экономического и транспортного развития альтернативы нет. И это надо понимать", - сказал он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью Полада Бюльбюль оглы >>>

https://ria.ru/20201229/karabakh-1591482498.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/aliev--1590814072.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, полад бюльбюль, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире