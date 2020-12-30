Баку заявил о надеждах вооруженных группировок на реванш в Карабахе
12:50 30.12.2020 (обновлено: 13:20 30.12.2020)
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш в Карабахе, это приводит к дестабилизации и создает необходимость адекватных ответных мер, но в общем режим прекращения огня в регионе соблюдается, случаи его нарушения единичны, сообщил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.
"С сожалением хочу отметить, что некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш, и это, несомненно, приводит к дестабилизации существующей ситуации и создает необходимость в принятии адекватных ответных мер", - сказал он.
Так, например, по его словам, при активном участии российских миротворцев в координации с азербайджанской стороной была взята под контроль ситуация, возникшая 10 декабря в селах Ходжавендского района. "27 декабря небольшой отряд армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены", - констатировал дипломат.
Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, комментируя сообщение минобороны Азербайджана о данном инциденте, заявляло, что ни один военный не участвовал в какой-либо операции в НКР, "с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела".
"Но в общем режим прекращения огня соблюдается, и я уверен, что эти случаи останутся единичными и не смогут помешать безусловному выполнению упомянутого заявления", - подчеркнул посол.
По словам Бюльбюль оглы, "в карабахском конфликте поставлена точка". "И всем горячим головам надо это понять и признать. И чем быстрей они это поймут, тем больше будет пользы всему региону. Открылось новое окно возможностей. Выдвинутым планам экономического и транспортного развития альтернативы нет. И это надо понимать", - сказал он.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.