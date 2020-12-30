https://ria.ru/20201230/diplomatiya-1591534939.html

Полад Бюльбюль оглы: Нагорный Карабах станет процветающим уголком мира

Полад Бюльбюль оглы: Нагорный Карабах станет процветающим уголком мира

Одним из ключевых событий на международной арене в уходящем году стало подписание Баку и Ереваном при посредничестве Москвы соглашения о прекращении огня в... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:00

2020-12-30T13:00

2020-12-30T13:14

полад бюльбюль оглы

нагорный карабах

азербайджан

интервью

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Одним из ключевых событий на международной арене в уходящем году стало подписание Баку и Ереваном при посредничестве Москвы соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал, как соблюдаются положения подписанного лидерами трех стран документа, какую миссию в Карабахе несут российские миротворцы, и как будет восстанавливаться регион после военных действий. Кроме того, глава азербайджанской дипмиссии в России обозначил итоги сотрудничества Баку и Москвы в сфере торговли и экономики на фоне пандемии коронавируса.– Как пандемия коронавируса повлияла на российско-азербайджанское торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на совместные проекты двух наших стран?– Мы сегодня беседуем в преддверии завершения текущего года и уже можем четко обрисовать контуры нашего успешного двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Безусловно, уходящий год для всего мира запомнится своими угрозами устойчивому экономическому развитию всех государств, вызванными возникшей эпидемиологической ситуацией.Несмотря на все вызовы и трудности 2020 года наше сотрудничество продолжило успешно развиваться в интересах народов обоих государств. И это очевидно, поскольку основу азербайджано-российского взаимодействия составляют дружественные, доверительные отношения лидеров наших стран. Именно их политическая воля придает импульс постоянному расширению взаимовыгодных связей, в силу которых становится возможным осуществление поставленных задач и целей.Отношения наших стран находятся на уровне стратегического партнерства. Россия является одним из важных торговых партнеров Азербайджана. Естественно, внесенные пандемией вынужденные коррективы, благодаря существующему между нашими странами интенсивному политическому и экономическому диалогу, не столь сильно повлияли на весьма широкую повестку торгово-экономического сотрудничества.Здесь надо отметить роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, работу, проводимую на уровне парламентов, а также посольств и торговых представительств двух стран. В сентябре месяце спикер Милли Меджлиса госпожа Сахиба Гафарова во время своего визита в Россию провела ряд высоких двусторонних встреч. Буквально, несколько дней назад Москву посетила представительная делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым. Был обсужден широкий спектр вопросов, находящихся в ведении межправительственной комиссии.– Как исполняется соглашение лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху?– С подписания широко известного трехстороннего заявления прошло 50 дней. И мы уже видим результаты. Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана, и территориальная целостность страны полностью восстановлена. Развернут миротворческий контингент, заканчивается строительство российско-турецкого миротворческого центра по контролю за прекращением огня, идет работа по реализации всех пунктов заявления, которые среди прочего включают возвращение внутренне перемещенных лиц на свои земли, разблокировку экономических связей в регионе, обеспечение строительства транспортных коммуникаций, что в совокупности представляет собой довольно трудоемкий и длительный процесс.Не надо забывать, что все это стало возможным благодаря 44-х дневной отечественной войне, в результате которой доблестью нашей армии под командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева был положен конец продолжавшейся более 30 лет оккупации азербайджанских земель. Справедливость восторжествовала, и я уверен, что в скором будущем нагорно-карабахский регион Азербайджана станет одним из самых процветающих уголков мира. Азербайджан во главе с президентом сделает все для того, чтобы Карабах восстал из руин как можно быстрей.– Как оцениваете деятельность российских миротворцев в Карабахе?– Я думаю, что само название "миротворец" возлагает определенные обязательства на контингент в регионе, который, как я уже сказал, около трех десятков лет являлся театром военных действий. Сегодня российские миротворцы в соответствии с трехсторонним заявлением находятся в зоне их ответственности для выполнения поставленных задач, самая главная из которых – сохранение мира и стабильности. Также решаются гуманитарные вопросы, был осуществлен обмен телами, ведется работа в направлении восстановления инфраструктуры и создания условий, необходимых для добровольного возвращения вынужденно перемещенных лиц. Четырнадцатого декабря после кропотливых уточнений при непосредственном посредничестве российских миротворцев и содействии Международного комитета Красного Креста состоялся обмен пленными по принципу "всех на всех". Кстати говоря, азербайджанская сторона еще на самых ранних этапах выдвигала подобную гуманитарную инициативу.С сожалением хочу отметить, что некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш, и это, несомненно, приводит к дестабилизации существующей ситуации и создает необходимость в принятии адекватных ответных мер. Так, например, при активном участии российских миротворцев в координации с азербайджанской стороной ситуация, возникшая 10 декабря в селах Ходжавендского района, была взята под контроль. Двадцать седьмого декабря небольшой отряд армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб, и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены. Но, в общем, режим прекращения огня соблюдается, и я уверен, что эти случаи останутся единичными и не смогут помешать безусловному выполнению упомянутого заявления.В карабахском конфликте поставлена точка! И всем "горячим головам" надо это понять и признать. И чем быстрей они это поймут, тем больше будет пользы всему региону. Открылось новое окно возможностей. Выдвинутым планам экономического и транспортного развития альтернативы нет. И это надо понимать.– Как проходит процесс заселения территорий, отошедших под контроль Азербайджана в соответствии с договоренностями от 9 ноября?– Я бы здесь скорее использовал выражение "возвращены под контроль" нежели "отошли", а также избегал бы выражения "заселение". После этнических чисток азербайджанского населения на оккупированных территориях, азербайджанцы возвращаются в свои дома, откуда они были изгнаны. Как известно, данный процесс, согласно Заявлению, должен осуществляться под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Почему-то все стыдливо умалчивают, что все вышеупомянутые территории являются, по сути "выжженной землей", здесь полностью уничтожена вся инфраструктура, стерто с лица земли культурное и историческое наследие Азербайджана. Полностью, до основания разрушены целые города, поселки, деревни.Азербайджан уже начал процесс по восстановлению наших городов и строительству дорог. Это строительство должно быть заново спланировано, и еще предстоит разминирование огромных территорий, что тоже является сложным процессом. Для этих целей государством выделено более миллиарда долларов США. К участию в данном процессе приглашены также опытные иностранные компании.– Какие двусторонние контакты на высшем уровне планируются?– Могу вас заверить, что взаимные визиты и контакты глав наших государств носят постоянный характер, всегда являются актуальными и реализуются в соответствии с необходимостью и двусторонней повесткой дня.

https://ria.ru/20201221/azerbaydzhan-1590232787.html

https://ria.ru/20201229/karabakh-1591356000.html

https://ria.ru/20201225/razminirovanie-1590848194.html

нагорный карабах

азербайджан

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полад бюльбюль оглы, нагорный карабах, азербайджан, интервью