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https://ria.ru/20201230/alibasov-1591584106.html
Бари Алибасов выписался из больницы после падения с лестницы
Бари Алибасов выписался из больницы после падения с лестницы
Продюсер Бари Алибасов выписался из больницы, у него диагностировали ушибы, переломов нет, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:45
2020-12-30T14:45
культура
бари алибасов
шоу-бизнес
москва
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов выписался из больницы, у него диагностировали ушибы, переломов нет, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.Во вторник вечером Горжанкин рассказал РИА Новости, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник.Он добавил, что у продюсера возникли сложности с приемом пищи, ему приходится есть преимущественно жидкие продукты.Алибасов в июне 2019 года попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы. Позже Алибасов обратился в суд, но ему отказали в удовлетворении иска.
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бари алибасов, шоу-бизнес, москва

Бари Алибасов выписался из больницы после падения с лестницы

14:45 30.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов выписался из больницы, у него диагностировали ушибы, переломов нет, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.
Во вторник вечером Горжанкин рассказал РИА Новости, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник.
"Бари Каримович выписан из больницы, он уже дома. Врачи диагностировали ушибы и ссадины после падения с лестницы. К счастью, переломов нет", - сказал пиар-директор.
Он добавил, что у продюсера возникли сложности с приемом пищи, ему приходится есть преимущественно жидкие продукты.
Продюсер группы На-На Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
00:42Шоубиз
Сын Алибасова рассказал, что могло случиться с его отцом
Алибасов в июне 2019 года попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы. Позже Алибасов обратился в суд, но ему отказали в удовлетворении иска.
 
КультураБари АлибасовШоу-бизнесМосква
 
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