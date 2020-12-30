https://ria.ru/20201230/alibasov-1591584106.html

Бари Алибасов выписался из больницы после падения с лестницы

Бари Алибасов выписался из больницы после падения с лестницы

Продюсер Бари Алибасов выписался из больницы, у него диагностировали ушибы, переломов нет, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:45

2020-12-30T14:45

2020-12-30T14:45

культура

бари алибасов

шоу-бизнес

москва

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов выписался из больницы, у него диагностировали ушибы, переломов нет, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.Во вторник вечером Горжанкин рассказал РИА Новости, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник.Он добавил, что у продюсера возникли сложности с приемом пищи, ему приходится есть преимущественно жидкие продукты.Алибасов в июне 2019 года попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы. Позже Алибасов обратился в суд, но ему отказали в удовлетворении иска.

https://ria.ru/20201230/alibasov-1591491822.html

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бари алибасов, шоу-бизнес, москва