https://ria.ru/20201229/voyna-1591318926.html

"Альта" раскрыла тайну: как в СССР узнали о планах Гитлера начать войну

"Альта" раскрыла тайну: как в СССР узнали о планах Гитлера начать войну

Новый, 1941 год высшее советское руководство встречало, получив первую информацию о том, что гитлеровская Германия приняла план войны против СССР – такая... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T03:39

2020-12-29T03:39

2020-12-29T04:48

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

ссср

адольф гитлер

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Новый, 1941 год высшее советское руководство встречало, получив первую информацию о том, что гитлеровская Германия приняла план войны против СССР – такая осведомленность оказалась возможной благодаря выдающемуся агенту советской военной разведки антифашистке Ильзе Штебе, вошедшей в историю под оперативным псевдонимом "Альта".Директиву №21 по захвату европейской части СССР, известную как план "Барбаросса", Гитлер подписал 18 декабря 1940 года. Идея состояла в том, чтобы за несколько месяцев, используя тактику блицкрига, нанести сокрушительное поражение Красной Армии и захватить СССР. Название плану было дано в честь знаменитого императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы. Сейчас выглядит символичным, что этот правитель погиб в ходе Третьего крестового похода, упав при переправе в реку, одетый в тяжелые доспехи. Точно так же "захлебнулось" германское вторжение в СССР, "облаченное" во всю техническую мощь Третьего рейха.Тайна, ставшая известнойПланируя войну с СССР, немецкое руководство делало важную ставку на дезинформацию Москвы. Ключевыми задачами для гитлеровских спецслужб поэтому стали мероприятия, которые не дали бы советскому руководству отследить момент, когда Берлин примет окончательное документальное решение о войне против Советского Союза.Сам план "Барбаросса" готовился и подписывался в строжайшей тайне – о его существовании знали лишь несколько человек в военно-политической верхушке рейха. Поэтому советская разведка не смогла получить текст этой директивы. Но о принятии документа столь исключительной важности можно было судить по косвенным признакам, выбивающимся из общей картины.Таким бросающимся в глаза событием стала публичная речь Гитлера в германской столице тот же день, 18 декабря. Несколько лет назад Служба внешней разведки России в числе других рассекреченных документов о событиях кануна войны привела выдержку из сообщения в Москву своей берлинской резидентуры, зафиксировавшей "тектонический сдвиг" в поведении фюрера Третьего рейха."Основной вопрос, который заслуживает внимания, - это выступление Гитлера 18 декабря в Спортпаласе по поводу выпуска пяти тысяч германских офицеров. Как доносит агент "Лесовод", Гитлер сделал выпад "против несправедливости, существующей на свете, когда 60 миллионов великороссов владеют одной шестой частью земного шара, а около 90 миллионов немцев ютятся на куске земли. Гитлер призывал молодых офицеров к устранению этой несправедливости", - говорилось в сообщении.Уже потом в Москву как внешняя, так и военная разведка все чаще будет направлять информацию, свидетельствующую о разворачивании Германией подготовки к войне на востоке. Но первая информация о наличии у гитлеровцев стратегического плана пришло в Москву 29 декабря 1940 года по линии Разведывательного управления Красной армии. Военный атташе СССР в Германии Василий Тупиков передал – агент "Альта" сообщил, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР, и что эта информация пришла от другого агента "Арийца". "Арийцем" был германский дипломат Рудольф фон Шелиа.Это донесение было передано Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову, а также наркому обороны СССР Семену Тимошенко и начальнику Генерального штаба Кириллу Мерецкову."Сообщает "Альта"..."Как рассказывал в своих публикациях основной историограф Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Лота, в первой половине 1941 года от "Альты" в Москву поступали данные, уточнявшие план операции "Барбаросса" и сроки нападения Германии на СССР, а также ход поэтапной подготовки Третьего рейха к этой агрессии.В конце февраля 1941 года "Альта" на основе данных, полученных от "Арийца", сообщала: "Подготовка к войне против СССР зашла уже далеко. Руководящие круги как и прежде придерживаются точки зрения, что война с Россией начнется в этом году. Формируются три армейские группы под командованием маршалов Бока, Рундштедта и фон Лееба. Армейская группа "Кенигсберг" будет наступать в направлении на Петербург, армейская группа "Варшава" – в направлении на Москву, армейская группа "Познань" – в направлении на Киев. Сроком наступления необходимо считать 20 мая. Запланирована колоссальная битва на окружение Пинской области с участием 120 дивизий с немецкой стороны. Уже построены бронепоезда с русской колеей".В начале марта 1941 года Альта докладывала: "Имеются основания говорить, что выступление против России состоится в ближайшем будущем (называют сроки 15 мая – 15 июня). Говорят о концентрации в Польше 120 дивизий, о размещении бомбардировочной авиации на не занятых ранее аэродромах в Восточной Пруссии, интенсивном создании ПВО в восточных городах Германии, что свидетельствует о подготовке каких-то чрезвычайных событий. Об этом же свидетельствует и перенос совещания советско-германской комиссии по установлению границы. В апреле оно не состоится".На встрече с сотрудником советской военной разведки 7 июня 1941 года "Альта" рассказала, что в германских правительственных кругах "в центре внимания стоит вопрос о России... Фактом является то, что сроки кампании против России перенесены после 20 июня, что объясняется большими материальными потерями в Югославии. Никто из информированных инстанций не сомневается, что военные действия против России будут проведены".Как писал Лота, 20 июня 1941 года "Альта" в очередной раз встретилась с "Арийцем", который сообщил ей о том, что Германия готова к войне против СССР, и что нападение произойдет в ближайшие двое суток. "Альта" условным сигналом вызвала на встречу советского разведчика. И когда он 21 июня на встречу не прибыл, она решила подойти к советскому посольству и выяснить, что же произошло. Находясь в районе советского дипломатического представительства, "Альта" увидела, что здание и все подъезды к нему находятся под усиленным наблюдением агентов гестапо. Это позволило "Альте" предположить, что нападение Германии на СССР неминуемо и произойдет в ближайшее время.На следующий день Ильзе Штебе услышала переданное по берлинскому радио сообщение о том, что Германия объявила войну России. "Альта" произнесла: "Все-таки это произошло" - и заплакала."Альте" и после начала войны приходилось выполнять задания Центра в тяжелых условиях, в окружении агентов гестапо, контактов с которыми она избегала благодаря своей природной находчивости и приобретенному профессионализму. Но германская контрразведка, используя данные радиоперехвата, постепенно вышла на след "Альты" и арестовала Ильзу Штебе в день ее помолвки в сентябре 1942 года. В декабре того же ее в числе других помощников Советского Союза казнили, причем для Штебе применили гильотину.Но "Альта" успела узнать, что ее опасная работа не была напрасной — Красная Армия под Сталинградом в те дни уже окружила 6-ю армию вермахта под командованием фельдмаршала Паулюса, и до ее разгрома, обозначившего коренной перелом в войне, оставалось совсем немного.

https://ria.ru/20201217/napadenie-1589637572.html

https://ria.ru/20201217/gitler-1589634804.html

https://ria.ru/20201120/neonatsizm-1585461762.html

https://ria.ru/20200720/1574590234.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), ссср, адольф гитлер, в мире