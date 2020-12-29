https://ria.ru/20201229/rosatom-1591422782.html

Росатом-2020: продвижение вперед вопреки пандемии

Росатом-2020: продвижение вперед вопреки пандемии

"Копилка" российской атомной отрасли в 2020 году ощутимо пополнилась значимыми результатами, от которых, как всегда, разбегаются глаза – тут "большая" и "малая" РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:56

2020-12-29T16:56

2020-12-29T16:56

ядерные технологии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)

северный морской путь

коронавирусы

росатомфлот

белорусская аэс

итэр

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Копилка" российской атомной отрасли в 2020 году ощутимо пополнилась значимыми результатами, от которых, как всегда, разбегаются глаза – тут "большая" и "малая" атомная энергетика, и новые ледоколы, и технологии будущего, и неядерная продукция, востребованная в разных промышленных секторах, в том числе цифровые платформы, и ранее непривычные для Росатома работы по уборке промышленных отходов.Можно было бы сказать, что все это само собой разумеется, ибо Росатом уже в хорошем смысле приучил к тому, что его по праву называют технологическим лидером в РФ. И что в год своего 75-летнего юбилея отрасль не могла не отметиться яркими достижениями. Все это так. Вот только работать пришлось в экстремальных условиях, преодолевая невзгоды, выпавшие на всех из-за COVID. Российские атомщики с честью прошли через испытания, и тем почетнее то, что сделано ими в уходящем году.Защита страныРосатом в 2020 году, как и много лет подряд, полностью выполнил гособоронзаказ, делая то, для чего отрасль создавалась 75 лет назад – обеспечивая безопасность страны. И президент Владимир Путин в поздравлении работникам атомной отрасли по случаю юбилея особо отметил вклад специалистов в укрепление ядерного щита РФ, в разработку и испытание новейших, не имеющих аналогов видов вооружений.В этом году стало известно о цифровых разработках ученых Росатома в интересах ВС РФ. Специалисты Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове разработали компьютерную модель воздушно-космической обороны, ее показали Путину в ходе его рабочего визита в Саров в конце ноября. Эту систему планируется разместить в главном штабе ВКС. Также в РФЯЦ-ВНИИЭФ создана система имитационного моделирования, позволяющая, например, оценивать эффективность отечественного оружия в бою. Этот цифровой "полигон" представили главе государства.Знаковые пускиГлавным результатом в гражданском секторе для Росатома в уходящем году, и одним из ключевых событий в новейшей истории отечественной атомной отрасли стал первый пуск за рубежом, на Белорусской АЭС, энергоблока с реакторной установкой ВВЭР-1200. Он построен по проекту АЭС-2006, разработанному в РФ уже в XXI веке. И если раньше Росатом развернул за рубежом строительство этих новых, более надежных и эффективных блоков, относящихся к современному поколению "3+", то теперь постепенно переходит к их пуску.В России же начал работу новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 тоже с реактором ВВЭР-1200. Может показаться, что это был обычный, уже в хорошем смысле рутинный пуск, но и он стал знаковым. Конечно, он необходим для последующего обеспечения надежного энергоснабжения потребителей на северо-западе страны с учетом того, что в нынешнем году был навсегда остановлен блок №2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000. Но именно с пуском этого блока в России завершилось сооружение первой серии из четырех атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 (по одной двухблочной очереди на ЛАЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2). На площадке ЛАЭС-2 теперь действует очередь из двух блоков, построенных по тому проекту, который Росатом предлагает европейским заказчикам.Росатом на фоне COVID не просто обеспечил бесперебойное, в полном объеме энергоснабжение потребителей, но и вышел на новый рекорд генерации: ожидается, что выработка электроэнергии на АЭС в России за 12 месяцев перейдет рубеж в 215 миллиардов киловатт-часов, повторив советский рекорд 1988 года, когда в общем балансе учитывались все атомные станции СССР.Одиннадцатая АЭССвою долю, пусть объективно и небольшую, в этот результат внесла работающая на Чукотке первая в мире атомная теплоэлектростанция на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" (ПАТЭС). Большим событием в 2020 году стал ввод станции в промышленную эксплуатацию и начало ее работы в проектном режиме (то есть с выдачей и электричества, и тепла). Тем самым проект по сооружению "плавучки" был официально успешно завершен, и она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной АЭС в мире.Будущие российские плавучие атомные энергоблоки намерено сделать улучшенными. В этом году увидел свет эскизный проект оптимизированного проекта плавучего атомного энергоблока. Согласно оценкам экспертов, он стал конкурентоспособным на мировых рынках с точки зрения тарифов на электроэнергию. В результате себестоимость и сроки строительства новых "плавучек" по сравнению с пилотной ПАТЭС значительно снижены, а мощность – увеличена.К практической реализации переходят идеи о создании Росатомом "сухопутной" мини-АЭС на основе реакторных технологий, примененных на новых отечественных атомных ледоколах. Росатом подписал соглашение с Якутией о строительстве там в Усть-Янском улусе наземной АЭС малой мощности. Ожидается, что в январе начнутся подготовительные работы.Наконец, корпорация стала поставщиком и электроэнергии "из воздуха": вошла в строй первая ветроэлектростанция Росатома – Адыгейская. Сейчас строится еще одна ВЭС – Кочубеевская в Ставрополье. А всего в портфеле Росатома заказы на 1,2 гигаватт ветроэнергетики, что составляет треть российского рынка."Арктика" в строюОсень ознаменовалась пополнением в российском атомном ледокольном флоте: государственный флаг в присутствии премьера Михаила Мишустина подняли на самом мощном в мире головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220. Атомоход уже успел совершить первый рабочий рейс на Северном морском пути.В этом году на "Балтийском заводе" в Петербурге заложили новые, соответственно, третий и четвертый серийные ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Атомоходы этого проекта нужны для обеспечения лидерства РФ в Арктике, они смогут проводить суда с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.Но для обеспечения круглогодичного судоходства по Севморпути понадобятся еще более мощные атомные ледоколы проекта 10510 "Лидер". В апреле Росатом и Роснфеть подписали контракт на строительство дальневосточным судостроительным комплексом "Звезда" первого атомохода этого проекта, получившего название "Россия". Первая резка металла для ледокола состоялась в начале июля. Всего планируется построить три атомохода проекта 10510.Рекорд на СевморпутиЕще одним плюсом в актив Росатома, как инфраструктурного оператора Северного морского пути, записано перевыполнение плана грузоперевозок по этой ледовой транспортной артерии. Их объем уже превысил 32 миллиона тонн при запланированных 29 миллионах. Всего этом году по СМП прошли более 60 судов под иностранным флагом. Началась эксплуатация автоматизированной системы управления Штаба морских операций под эгидой Росатомфлота. Ожидается, что это сделает акваторию Севморпути логистически привлекательней. Новой услугой по информационно-навигационному сопровождению уже начали пользоваться судоходные компании.Что касается конкретных объектов на Севморпути, то, например, начались работы по углублению дна в акватории СПГ-терминала "Утренний" проекта "Арктик СПГ 2". А в середине ноября стало известно, что Росатом примет участие в управлении Владивостокским морским торговым портом, входящим в структуру компании Fesco. Этот порт имеет важное значение для реализации Росатомом проекта "Северный морской транзитный коридор" - арктического маршрута между Северной Европой и Восточной Азией, который предполагается сформировать за счет предоставления услуг по транзиту грузов по Севморпути через перевалочные порты - хабы на западе и востоке СМП.Договоренности в дальнем зарубежьеЕсли говорить о ходе проектов в дальнем зарубежье, то в конце декабря Росатом передал в эксплуатацию китайским партнерам энергоблок №4 Тяньваньской АЭС. В апреле на площадке будущей АЭС "Аккую" в Турции стартовало строительство второго энергоблока, и получена лицензия на возведение блока №3, которое, как ожидается, начнется весной 2021 года. Размах работ на стройках демонстрирует, среди прочего, такой факт – в этом году завод Росатома "Атоммаш" невиданными и в советское время темпами отгружал основное оборудование реакторных установок на площадки. В общей сложности три корпуса реактора и 17 парогенераторов ушли к заказчикам не только в РФ, но и в Индии, Бангладеш и Турции.Что же касается будущих строек, то в Агентство по атомной энергии Венгрии передан комплект документации для получения лицензии на сооружение АЭС "Пакш-2". Финские партнеры получили материалы, составляющие основу для предварительного отчета по обоснованию безопасности проекта АЭС "Ханхикиви-1", и который является ключевым документом при подаче заявки на строительную лицензию.А в июне Росатом подписал меморандум о создании консорциума с французской Framatome SAS и американской General Electric Steam Power в рамках конкурсной процедуры выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" в Болгарии. При условии выбора Росатома стратегическим инвестором General Electric будет рассматриваться как поставщик турбогенераторной установки и оборудования машинного зала, а Framatome SAS – как поставщик автоматизированной системы управления технологическими процессами.Росатом укрепил позиции на мировых ядерно-топливных рынках. Значимым событием здесь стало продление между Россией и США, причем по инициативе Вашингтона, соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок российского урана для нужд американской атомной энергетики. В результате удалось установить предсказуемые правила доступа российской урановой продукции на рынок США на длительную перспективу. Большим плюсом стало и продление до 2027 года Росатомом контракта с испанской ENUSA на поставки обогащенного урана для нужд АЭС в Испании.Помимо этого, АЭС "Пакш" начала переходить на более эффективное российское ядерное топливо - в реактор одного из ее энергоблоков были загружены первые топливные кассеты новой модификации. Также ТВЭЛ и Индийская корпорация по атомной энергии договорились о переводе двух действующих энергоблоков АЭС "Куданкулам" на новое российское топливо ТВС-2М.Но не топливом для АЭС единым: для Будапештского исследовательского реактора BRR ТВЭЛ в сентябре поставила ядерное топливо, которое обеспечит работу этой установки на ближайшие несколько лет. А в апреле с Египтом заключили новый, десятилетний контракт на поставку компонентов низкообогащенного ядерного топлива для египетского исследовательского реактора ETRR-2. Подписали и контракт по топливному обеспечению чешского исследовательского реактора LVR-15 в Исследовательском центре Ржеж.Наконец, Росатом по плану поставлял во Францию различное высокотехнологичное оборудование для строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.Если суммировать в денежном выражении, то итогам 2020 года портфель зарубежных заказов на 10 лет составил 138 миллиардов долларов.Как национальный проектНовые "разработки будущего" в атомной отрасли будут выполняться под эгидой комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года". Путин в апреле подписал указ о разработке и утверждении этой программы. Она закладывает основы для развития российской атомной науки и технологий в горизонте ближайших десятилетий, и будет выполняться по тем же правилам, что и нацпроекты.Проект программы включил в себя исследования по таким главным направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности. В целом программа направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергобезопасности РФ, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений.В ходе поездки в ноябре в Саров Путин одобрил предложение Росатома о создании там национального центра физики и математики. Речь идет о том, чтобы там появилась "долина знаний", где делались бы новые открытия в физике и искались возможности для их практического применения.Примечательное событие произошло в структуре научного дивизиона Росатома – госкорпорация объявила о планах создать на базе двух его стратегически важных институтов, НИИ атомных реакторов в Димитровграде Ульяновской области и Физико-энергетического института имени Лейпунского (Обнинск Калужской области), отраслевой исследовательский центр в области ядерных технологий. Это будет своего рода "суперлаборатория", миссией которой станет научно-техническое сопровождение гражданской атомной энергетики и разработка перспективных технологий: реакторных, изотопных, энергетических и неэнергетических.Шаги к "круговороту" ядерного топливаСейчас Росатом осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию замкнутого ядерного топливного цикла (ЯТЦ) и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами как на тепловых, так и на быстрых нейтронах. В таком цикле возможно создать "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенной наработки в нем ядерного "горючего", плутония, как считается, многократно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.Ядерный топливный цикл можно замкнуть благодаря использованию так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива. И в этом году Росатом сделал два новых шага к плутониевому "круговороту" на МОКС-топливе. Во-первых, энергоблок №4 Белоярской АЭС с "быстрым" реактором БН-800 впервые начал работать с промышленными МОКС-топливными сборками в своей активной зоне. Их производством занимается предприятие Росатома "Горно-химический комбинат" в Железногорске Красноярского края. К настоящему времени на ГХК выпущено уже свыше 200 МОКС-сборок, но, что примечательно (и это "во-вторых" в качестве еще одного шага вперед), среди этой продукции в этом году уже появились и топливные сборки, содержащие плутоний, выделенный из отработавшего ядерного топлива АЭС с "тепловыми" реакторами ВВЭР, и как раз подходящий для использования в реакторах типа БН.Если еще говорить о ГХК, то стоит упомянуть, что Росатом официально начал проект по созданию на этом предприятии демонстрационного жидкосолевого ядерного реактора для опробования технологий "выжигания" самых опасных радиоактивных веществ, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива.Утилизировать такие наиболее вредные для окружающей среды радионуклиды, а также нарабатывать новое ядерное "горючее" предлагается и с помощью демонстрационной гибридной установки на базе термоядерного источника нейтронов ДЕМО-ТИН, эскизный проект которой разработан специалистами Курчатовского института при помощи коллег из Росатома.Очистка в масштабах страныОтдельное большое направление работы Росатома связано с экологией. Что касается традиционного профиля работы атомной отрасли, то тут речь идет о ликвидации "ядерного наследия" прошлых лет, создававшего серьезные риски с точки зрения радиационной безопасности. В 2020 году специалисты завершили выгрузку последней партии отработавшего ядерного топлива советских атомных ледоколов из хранилищ плавучей технической базы "Лепсе". Утилизация "Лепсе" стала важным проектом по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на северо-западе РФ.Ранее Росатом, с учетом его опыта и компетенций, официально получил полномочия для создания в России комплексной системы по обращению и с промышленными отходами I и II классов. И минувшей осенью приступил к тестированию отдельных модулей государственной информационной системы учета и контроля за обращением с такими отходами.Возможности Росатома оказались востребованы для ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской области, где на тамошней промышленной площадке почва за долгие годы оказалась пропитана токсичными веществами и тяжелыми металлами. По поручению президента Росатом возглавил работы по ликвидации экоущерба. В результате совместно с МО и МЧС опасные объекты были обезврежены, и экологическую катастрофу удалось предотвратить. Однако работы в Усолье-Сибирском продолжатся: потребуется еще немало времени и средств для того, чтобы полностью очистить территорию.На Росатоме также лежит задача по рекультивации крупной городской свалки в Челябинске – там основные работы уже завершены, и полигона промышленных отходов "Красный Бор" под Петербургом – работы по нему идут в графике. Росатом занялся и ликвидацией отходов ранее закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Там пригодится свежий опыт: очистка площадки БЦБК пойдет по тем же правилам, что и в Усолье-Сибирском."Умные" хозяйстваОтдельной большой составляющей работы Росатома по "цифровой" линии стала разработка технологий эффективного управления городской инфраструктурой. В 2020 году созданная отраслевыми специалистами платформа "Умный город" была запущена в промышленную эксплуатацию в 11 городах присутствия Росатома, в 7 городах система находится в режиме тестовой работы. С сентября 2020 года сервисы "Умного города" также заработали Усолье-Сибирском. Проект там задуман как часть комплексной программы социально-экономического развития в ходе рекультивации промышленной территории города.Ну а в декабре саровский ядерный центр представил новый цифровой модуль "Логос Прочность" для решения прочностных инженерных задач при проектировании и строительстве самолетов и других транспортных средств. Это уже третий вышедший на гражданский рынок модуль в составе импортозамещающего пакета РФЯЦ-ВНИИЭФ "Логос", позволяющего вести суперкомпьютерное моделирование в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности и предприятий ОПК.Разработки для разных отраслейРосатом помогает развитию других направлений отечественной промышленности, создавая высокотехнологичную импортозамещающую продукцию для них. Из достижений 2020 года здесь выделяется успешное завершение опытно-промышленных испытаний первого целиком отечественного криогенного электронасоса для перекачивания сжиженного природного газа, разработанного и созданного в Росатоме по заказу и в сотрудничестве с ПАО "Новатэк". Этот насос будет использоваться для отгрузки сжиженного природного газа на танкеры.А за несколько дней до Нового года Росатом открыл в Москве первый в России центр технологий трехмерной печати. Его особенностью стало то, что в нем применено полностью российское оборудование.Всего в России к 2030 году намечено создать 10 центров аддитивных технологий Росатома. Причем атомная отрасль готова сама стать активным потребителем продукции, созданной с помощью 3D-печати. Полный цикл производства продукции на основе трехмерной печати в столичном центре планируется развернуть к концу года.В общей сложности портфель Росатома по новым продуктам в 2020 году достиг рекордных 1,5 триллиона рублей.Атом против ковидаНаработками Росатом оперативно поделился с медиками в разгар борьбы с COVID. С помощью радиационных технологий были простерилизованы несколько десятков миллионов медицинских масок. А саровский ядерный центр предложил созданный аппарат "Тианокс" для лечения больных монооксидом азота, получаемым из воздуха.Получать ингаляционный монооксид азота можно прямо у постели больного и применять вдобавок к стандартным процедурам искусственной вентиляции легких. "Тианокс" синтезирует оксид азота в газовом разряде из окружающего воздуха непосредственно во время проведения терапии, это позволяет полностью отказаться от использования баллонов и существенно повысить доступность такого способа лечения.Специалисты другого федерального ядерного центра в Снежинске создали модель распространения инфекции, которая, по мнению эпидемиологов, показала хорошие прогностические качества. И теперь консорциуму российских научных институтов под управлением снежинских специалистов предстоит в течение трех лет разработать систему прогнозирования и развития эпидемий тяжелых инфекционных заболеваний, не только COVID.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/putin-1589729949.html

https://ria.ru/20201221/belaes-1590292841.html

https://ria.ru/20190915/1558706558.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/ledokol-1588569850.html

https://ria.ru/20201125/sevmorput-1586219341.html

https://ria.ru/20201225/aes-1590913531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/akkuyu-1584954595.html

https://ria.ru/20201202/rosatom-1587325274.html

https://ria.ru/20201209/energetika-1588498187.html

https://ria.ru/20200728/1575042521.html

https://ria.ru/20201126/reabilitatsiya-1586522007.html

https://ria.ru/20200525/1571924422.html

https://ria.ru/20201203/roskosmos-1587479990.html

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584238290.html

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