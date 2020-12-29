В Баку заявили об обнаружении взрывного устройства под мостом в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана на границе с Ираном в Джебраильском районе
БАКУ, 29 дек - РИА Новости. Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) заявило об обнаружении взрывного устройства под мостом в Зангеланском районе в Карабахе, приграничном к Ирану.
"Двадцать девятого декабря 2020 года примерно в 10:00 (09:00 мск) в национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории села Рездере Зангеланского района под мост подложено взрывное устройство. На основании поступившей информации специальная мобильная группа агентства была немедленно отправлена на указанную территорию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты агентства и сотрудники Зангеланского районного отделения МВД под мостом на территории села обнаружили и обезвредили взрывное устройство (158 килограммов взрывчатого вещества, 125 килограммов взрывателя, содержащего амоний-нитрат, четыре электродетонатора и 30 метров детонационного кабеля).
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.