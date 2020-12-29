https://ria.ru/20201229/karabakh-1591482498.html

В Баку заявили об обнаружении взрывного устройства под мостом в Карабахе

В Баку заявили об обнаружении взрывного устройства под мостом в Карабахе

Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) заявило об обнаружении взрывного устройства под мостом в Зангеланском районе в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T21:45

2020-12-29T21:45

2020-12-29T21:45

ситуация в нагорном карабахе

москва

азербайджан

армения

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БАКУ, 29 дек - РИА Новости. Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) заявило об обнаружении взрывного устройства под мостом в Зангеланском районе в Карабахе, приграничном к Ирану."Двадцать девятого декабря 2020 года примерно в 10:00 (09:00 мск) в национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории села Рездере Зангеланского района под мост подложено взрывное устройство. На основании поступившей информации специальная мобильная группа агентства была немедленно отправлена на указанную территорию", - говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты агентства и сотрудники Зангеланского районного отделения МВД под мостом на территории села обнаружили и обезвредили взрывное устройство (158 килограммов взрывчатого вещества, 125 килограммов взрывателя, содержащего амоний-нитрат, четыре электродетонатора и 30 метров детонационного кабеля).В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/turtsiya-1591468486.html

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москва, азербайджан, армения, в мире