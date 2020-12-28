https://ria.ru/20201228/sobytiya-1591178589.html

Названы самые ожидаемые события 2021 года

Названы самые ожидаемые события 2021 года

Ожидания от наступающего года в мире во многом связаны с решением проблем и урегулированием противоречий, накопившихся в году уходящем. О самых ожидаемых... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:14

2020-12-28T10:14

2020-12-28T14:43

новый год—2021

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

brexit

договор снв-3

нагорный карабах

ангела меркель

джо байден

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ожидания от наступающего года в мире во многом связаны с решением проблем и урегулированием противоречий, накопившихся в году уходящем. О самых ожидаемых международных событиях в мире в 2021 году читайте в материале РИА Новости.Пандемия коронавируса не только внесла коррективы во все сферы жизни, но и подвигла многие страны на разработку вакцин, и грядущий год может выявить лидеров этой фармацевтической гонки.Также очевидно, что внимание будет приковано к действиям новой администрации США во главе с демократом Джо Байденом, в том числе в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Ближайшему соседу России - Белоруссии - предстоит конституционная реформа, о которой впервые заговорили на фоне протестов после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года. Кроме того, наступающий год дает надежду на окончательную нормализацию обстановки после военного конфликта в Нагорном Карабахе.Одной из ключевых тем для Евросоюза станут отношения с Великобританией, ведь лишь в конце декабря сторонам удалось согласовать правила торговли после Brexit. Также Европа будет следить за выборами в Германии, в которых не будет участвовать действующий канцлер Ангела Меркель. Выборы предстоят и на Ближнем Востоке - Сирия и Иран выберут президентов.Война вакцинСледующий год может поставить точку в споре, чья вакцина от COVID-19 эффективнее - российская, китайская или западные. Пока же в мире развернулась настоящая "война вакцин" - этот термин употребила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в мировых СМИ появляется большое количество материалов, которые пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках.Россия в конце 2020 года начала масштабную вакцинацию препаратом "Спутник V" - первой в мире вакциной для профилактики коронавируса, разработанной НИЦЭМ им Гамалеи. Многие страны уже договорились о поставках или производстве российской вакцины на своей территории. Заканчиваются клинические испытания еще нескольких отечественных вакцин.Еврокомиссия сообщила, что обеспечила закупку в Евросоюз 1,2 миллиарда доз потенциальных вакцин от COVID-19 от различных компаний, среди которых BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna. Ведутся переговоры с другими компаниями. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что предварительные переговоры начаты и с разработчиком российской вакцины "Спутник V".Политика Байдена и его "Дрим тим"Новый президент США Джо Байден, инаугурация которого запланирована на 20 января, включил в свою команду единомышленников и бывших коллег. Ключевой пост госсекретаря в команде демократа займет опытный дипломат Тони Блинкен, который ранее был советником Байдена по нацбезопасности во время его работы вице-президентом при Бараке Обаме. Блинкен весьма нелестно отзывался о России и заявлял, что Байден будет противостоять президенту РФ Владимиру Путину, "а не привечать его". Новым главой Пентагона впервые станет афроамериканец - генерал Ллойд Остин, игравший ключевую роль в разработке стратегии США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Пресс-секретарем Белого дома станет Джен Псаки, которая ранее неоднократно становилась объектом критики и пародий из-за допускаемых ею оговорок при обсуждении вопросов мировой политики.Несмотря на то, что быстрых кардинальных перемен во внешнеполитическом курсе ждать не стоит, по ряду вопросов Байден займет отличную от своего предшественника позицию. Аналитики не исключают более гибкой позиции Вашингтона в отношении Ирана, в частности по возвращению США в иранскую ядерную сделку. Также новая администрация может отказаться от "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию. При Байдене могут начаться переговоры по Парижскому соглашению по климату. Однако по многим ключевым направлениям сохранится преемственность с политикой Дональда Трампа, в том числе продолжится сдерживание Китая. Что касается НАТО, то Байден не будет, как Трамп, заявлять о том, что организация устарела, но будет так же требовать от европейцев увеличить расходы на оборону.Не стоит рассчитывать и на улучшение отношений Вашингтона и Москвы. Санкционное давление, скорее всего, усилится, а негативное отношение к проекту газопровода "Северный поток - 2" сохранится. При этом остается возможность развития диалога по контролю над вооружениями. Байден говорил о своем намерении продлить договор СНВ-3. Президент РФ Владимир Путин заявил на это, что Россия готова к диалогу по этой теме, но ждет реакции по стороны американских партнеров.ДСНВ-3: быть или не быть?России и США в предстоящем году предстоит ответить на один из главных вопросов международной повестки: будет ли продлен Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который подписан в 2010 году и вступил в силу в 2011 году. ДСНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.Договор истекает 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Российские власти предложили продлить Договор без всяких условий на год, при этом Москва заявила о готовности вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, но без дополнительных требований. Однако эта идея так и осталась без ответа администрации Трампа. В ходе итоговой пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин подтвердил, что РФ сохраняет настрой к диалогу с новой администрацией США, тем более что избранный президент Джо Байден ранее озвучил намерение сохранить ДСНВ-3.Второй шанс для иранского атомаПосле двух с половиной лет балансирования на грани развала, у участников сделки по иранской ядерной программе появился шанс вернуть соглашение в тот вид, в котором оно было заключено в 2015 году. Переломить ситуацию может новая администрация США Джо Байдена, который многократно повторял, что выход его предшественника Дональда Трампа из сделки был ошибкой и он намерен пересмотреть его решение и вернуть Вашингтон в Совместный всеобъемлющий план действий. Байден также обещал, что хочет вести переговоры с Ираном и о его ракетной программе, а возможно, и о расширении иранской сделки и включении в нее стран региона.В Иране, хотя и обещают вернуться к исполнению своих обязательств в ответ на отмену американских санкций, незаконно введенных Вашингтоном, подчеркивают, что вести переговоры о своей ракетной программе и пересматривать положения существующей сделки не намерены. При этом Тегеран с самого начала постепенного отказа от своих добровольных обязательств по СВПД заявлял, что все меры по обогащению урана и накоплению его запасов являются обратимыми.Кроме того, Иран хочет потребовать у США выплаты компенсаций за введенные санкции, которые мешали нормальному развитию экономических связей Тегерана с западными, в частности, европейскими странами. По оценке Тегерана, ущерб составляет порядка 250 миллиардов долларов. В США приходящая администрация вопрос компенсаций пока обходит молчанием. В Москве считают, что США должны в первую очередь вернуться к изначальной договоренности, чтобы можно было дальше двигаться по всем проблемным вопросам.Brexit: торговля по новым правиламВеликобритании и Евросоюзу в конце декабря удалось заключить торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу 1 января 2021 года. Выход Великобритании из ЕС без сделки обе стороны не исключали до последнего. Согласно прогнозу британского правительства, выход без сделки привел бы к снижению ВВП Британии на 7,6% через 15 лет, с соглашением о свободной торговле - на 4,9%.Согласно документу, Великобритания и ЕС сохранят свободу грузоперевозок и авиасообщения, но восстановят пограничный контроль, в том числе санитарный. Также прекращается свободное перемещение людей: британцам для длительного пребывания потребуются европейские визы, европейцам - британские. Кроме того, стороны договорились гарантировать друг другу энергопоставки. Также сохраняется сотрудничество Британии с Europol и полициями стран ЕС и сотрудничество в сфере угроз типа пандемии. Главные разногласия вызывал режим рыболовства: в результате стороны установили переходный период в пять с половиной лет, в течение которого Британия увеличит квоту на вылов рыбы в своей экономической зоне до 66% с 50%, квота ЕС сократится на 35%.По мнению экспертов, несмотря на достижение договоренностей, политическая борьба вокруг соглашения о партнерстве Британии и Евросоюза продолжится, и тому уже есть примеры. Так, первый министр Шотландии Никола Стерджен, неоднократно заявлявшая о необходимости проведения повторного референдума о независимости Шотландии, сказала, что торговая сделка никогда не компенсирует то, что было отнято в результате Brexit. Она напомнила, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии и призвала "наметить собственное будущее как независимой европейской страны".Завершение эпохи МеркельОдно из главных ожиданий в Европе связано с окончанием эпохи канцлера Германии Ангелы Меркель и результатами предстоящих выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года. Очередное голосование станет необычным, поскольку в нем не будет участвовать Меркель, занимающая пост канцлера с 2005 года. В конце 2018 года она ушла с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но осталась главой правительства ФРГ. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту канцлера - до 2021 года - и больше выдвигать свою кандидатуру не планирует.Выборы председателя ХДС должны пройти в ходе партийного съезда, который должен был состояться в апреле 2020 года, однако был перенесен на более поздний срок из-за коронавируса. Предварительно он должен пройти в январе 2021 года.Среди возможных преемников Меркель эксперты называют бизнес-лоббиста Фридриха Мерца, премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, а также главу комитета бундестага ФРГ по международным делам Норберта Рётгена. Также эксперты отмечают хорошие шансы у премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, опросы общественного мнения на фоне пандемии показывают его высокий рейтинг.Иранцы выбирают президентаЕще одним из важнейших политических событий грядущего года станут президентские выборы в Иране, которые состоятся 18 июня. Пока не ясно, кто будет участвовать в президентской гонке, но очевидно одно - действующий глава страны Хасан Роухани из нее выбывает, поскольку находится на своей должности второй срок подряд.Среди наиболее очевидных кандидатов на выдвижение на пост президента аналитики выделяют двух: советника верховного лидера Ирана Хосейна Дехгана и члена Корпуса стражей исламской революции, бывшего министра энергетики Парвиза Фаттаха. Однако политологи сходятся во мнении, что Дехган является более сильным кандидатом на пост. Также ранее сообщалось о том, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы страны.По мнению большинства экспертов, возможный кандидат, который будет выдвигаться от реформаторов, не получит широкую поддержку. Скорее всего, победу одержит консерватор, но непонятно, кто им может стать.Выборы президента СирииВ 2021 году должны состояться очередные выборы президента Сирии на семилетний срок. По данным ливанской газеты Al Modon, они могут состояться летом. Нынешний президент САР Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что решение о своем возможном участии может принять в начале 2021 года. Асад занимает этот пост с 17 июля 2000 года: он побеждал на безальтернативных выборах в 2000 и 2007 годах, а в 2014 году на первых альтернативных выборах победил с результатом 88,7%. Правда, многие государства не признали эти результаты, да и во многих районах Сирии они не смогли состояться из-за идущей войны.Неясны перспективы и будущих выборов 2021 года: центральное правительство не контролирует некоторые районы на севере страны, где хозяйничают протурецкие группировки, это, в частности, провинция Идлиб. Восточная часть страны, так называемое Заевфратье, находится под контролем курдских "Сирийских демократически сил", действующих в союзе с США. Будут ли здесь организованы участки для голосования, признают ли СДС результаты будущих выборов - пока большой вопрос.Постпред США при ООН Келли Крафт уже пригрозила Дамаску, что США не признают выборы президента Сирии в 2021 году легитимными, если в стране не произойдут политические реформы. По мнению Крафт, "режим Асада" пытается всячески затормозить работу конституционного комитета Сирии, чтобы выиграть время, "тогда как он готовится провести фиктивные президентские выборы в 2021 году".Нагорный Карабах: можно рассчитывать на мирСледующий год имеет все шансы стать для Нагорного Карабаха годом мира и даже сотрудничества между бывшими противниками. Десятого ноября были заключены соглашения между лидерами Армении, Азербайджана и России. Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.По отзывам сторон, соглашения в целом соблюдаются. Если не произойдет каких-либо неожиданностей, то Азербайджан весь год будет заниматься освоением переданных Арменией районов - сюда возвращаются азербайджанские беженцы, будет вестись восстановление зданий и транспортной инфраструктуры. Кроме того, Азербайджан собирается строить дорогу в свой анклав, Нахичеванскую автономную республику, с которым он не имеет границы - ноябрьские соглашения подразумевают, что туда будет построена некая новая дорога, видимо, по армянской территории.Сейчас в Карабахе развернут российский миротворческий контингент - российские военные пресекают стычки между азербайджанцами и армянами, обеспечивают возвращение армянских беженцев, раздают гуманитарную помощь. Соглашение от 10 ноября предусматривает срок пребывания миротворцев в 5 лет - можно рассчитывать, что хотя бы на этот срок соглашение будет соблюдаться и в регионе будет сохраняться мир.Реформы в БелоруссииВ Белоруссии в 2021 году ожидается общественное обсуждение проекта нового основного закона республики. В начале года должно состояться Всебелорусское народное собрание, где планируется рассказать гражданам о ходе работы над поправками в конституцию. Общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры проводится раз в пять лет, до этого оно было организовано в Минске в июне 2016 года, а теперь запланировано на январь-февраль.Российский эксперт связывает проведение конституционной реформы в Белоруссии с уровнем протестной активности - выступления оппозиции начались в августе после проведения выборов, в результате которых президентом страны вновь стал Александр Лукашенко. "Если протесты спадут, можно будет объявить, что мы посовещались, решили - вот представители народа, они заявили, что реформа не продумана, не целесообразна, и мы ее откладываем. Если протесты будут расти, то реформу можно будет исполнить наполовину", - сказал РИА Новости член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.По его мнению, в случае значительной протестной активности конституционная реформа может быть исполнена в таком виде, чтобы власть в стране перешла к главе Всебелорусского народного собрания, которым станет сам Лукашенко. "Из президентской должности часть полномочий изымут, его самого будет избирать парламент. Для Лукашенко здесь опасность в том, что избранный президент может попробовать опротестовать подобное распределение полномочий, попытаться побороться за власть. Лукашенко будет сложнее сопротивляться", - сказал Безпалько."Другой вариант реформы - сделать это в виде миража, который маячит впереди, но достичь его нельзя. О реформе объявят, но проводить не будут", - отметил эксперт. По его словам, предсказать уровень протестной активности невозможно, поскольку он зависит от многих факторов и событий от погоды до поведения сторон - представителей власти, правоохранителей или протестующих. "Лукашенко проводить какие-либо реформы не хочет, его все устраивает на настоящий момент", - заключил Безпалько.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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https://ria.ru/20201204/bayden-1587602835.html

https://ria.ru/20201218/ryabkov-1589910719.html

https://ria.ru/20201206/sderzhivanie-1587905152.html

https://ria.ru/20201227/velikobritaniya-1591035212.html

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https://ria.ru/20201225/udary-1590845510.html

https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/lukashenko-1590992863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), brexit, договор снв-3, нагорный карабах, ангела меркель, джо байден, белоруссия, сирия, иран, сша