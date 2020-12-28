Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкКомандующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов во время встречи российского самолета, доставившего из Баку более 40 армянских военнопленных в аэропорту Эребуни в Еревaне
© Sputnik / Арам Нерсесян
АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 28 дек - РИА Новости. Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном.
"Сегодня... осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни", - сказал Мурадов.
Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.