https://ria.ru/20201228/plennye-1591264549.html

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:07

2020-12-28T17:07

2020-12-28T17:07

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 28 дек - РИА Новости. Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном.Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201228/karabakh-1591177116.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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рустам мурадов, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире