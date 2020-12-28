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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201228/plennye-1591264549.html
Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными
Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными
Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:07
2020-12-28T17:07
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 28 дек - РИА Новости. Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном.Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201228/karabakh-1591177116.html
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рустам мурадов, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

17:07 28.12.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкКомандующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов во время встречи российского самолета, доставившего из Баку более 40 армянских военнопленных в аэропорту Эребуни в Еревaне
Командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов во время встречи российского самолета, доставившего из Баку более 40 армянских военнопленных в аэропорту Эребуни в Еревaне - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 28 дек - РИА Новости. Командующий миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов рассказал об обмене пленными между Баку и Ереваном.

"Сегодня... осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни", - сказал Мурадов.

Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
Вчера, 10:00Ситуация в Нагорном Карабахе
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