https://ria.ru/20201228/moskal-1591160256.html

Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей

Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей

Украина может потерять территории, такое мнение высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T03:05

2020-12-28T03:05

2020-12-28T08:09

ситуация на украине

евгений мураев

геннадий москаль

совет федерации рф

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

запорожье

грузия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина может потерять территории, такое мнение высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль."Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области", — сказал он в эфире интернет-канала "Апостроф".Угроза потери восьми областейВ июле бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана. Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, добавил он.Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.Распад Украины как государстваБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в июле заявил о возможном распаде Украины как государства в результате действия местных властей. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые Зеленский "подвинул из центральной власти в прошлом году".При этом местные чиновники создают у себя в регионах "частные армии", которые финансируются из государственного бюджета. Саакашвили заявил, что Украина будет потеряна, "если срочно что-то не предпринять".Глубокий раскол в обществеВ мае первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" отмечал, что в украинском обществе наблюдается глубокий раскол, что может привести к потере Киевом нескольких областей."Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", – заявил сенатор.По мнению Джабарова, президент Украины Владимир Зеленский по факту сейчас не управляет страной, а Запад устал от Украины, "как устают от неродного, капризного и болезненного ребенка"Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором наша страна называется "агрессором". Россия обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201227/zelenskiy-1591084474.html

https://ria.ru/20201226/vymiranie-1591063446.html

https://ria.ru/20201226/ukraina-1591041082.html

москва

запорожье

грузия

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ситуация на украине, евгений мураев, геннадий москаль, совет федерации рф, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, запорожье, грузия, в мире