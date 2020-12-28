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Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей
Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей
Украина может потерять территории, такое мнение высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T03:05
2020-12-28T08:09
ситуация на украине
евгений мураев
геннадий москаль
совет федерации рф
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
запорожье
грузия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина может потерять территории, такое мнение высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль."Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области", — сказал он в эфире интернет-канала "Апостроф".Угроза потери восьми областейВ июле бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана. Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, добавил он.Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.Распад Украины как государстваБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в июле заявил о возможном распаде Украины как государства в результате действия местных властей. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые Зеленский "подвинул из центральной власти в прошлом году".При этом местные чиновники создают у себя в регионах "частные армии", которые финансируются из государственного бюджета. Саакашвили заявил, что Украина будет потеряна, "если срочно что-то не предпринять".Глубокий раскол в обществеВ мае первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" отмечал, что в украинском обществе наблюдается глубокий раскол, что может привести к потере Киевом нескольких областей."Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", – заявил сенатор.По мнению Джабарова, президент Украины Владимир Зеленский по факту сейчас не управляет страной, а Запад устал от Украины, "как устают от неродного, капризного и болезненного ребенка"Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором наша страна называется "агрессором". Россия обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201227/zelenskiy-1591084474.html
https://ria.ru/20201226/vymiranie-1591063446.html
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ситуация на украине, евгений мураев, геннадий москаль, совет федерации рф, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, запорожье, грузия, в мире

Украинский генерал заявил об угрозе потери шести областей

03:05 28.12.2020 (обновлено: 08:09 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста представителей малого и среднего бизнеса в Киеве
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей малого и среднего бизнеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украина может потерять территории, такое мнение высказал экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.
"Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области", — сказал он в эфире интернет-канала "Апостроф".

Угроза потери восьми областей

В июле бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана. Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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Распад Украины как государства

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в июле заявил о возможном распаде Украины как государства в результате действия местных властей. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые Зеленский "подвинул из центральной власти в прошлом году".
При этом местные чиновники создают у себя в регионах "частные армии", которые финансируются из государственного бюджета. Саакашвили заявил, что Украина будет потеряна, "если срочно что-то не предпринять".
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Глубокий раскол в обществе

В мае первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" отмечал, что в украинском обществе наблюдается глубокий раскол, что может привести к потере Киевом нескольких областей.
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", – заявил сенатор.
По мнению Джабарова, президент Украины Владимир Зеленский по факту сейчас не управляет страной, а Запад устал от Украины, "как устают от неродного, капризного и болезненного ребенка"
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором наша страна называется "агрессором". Россия обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеЕвгений МураевГеннадий МоскальСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваЗапорожьеГрузияВ мире
 
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