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https://ria.ru/20201228/mccartney-1590985804.html
Пол Маккартни рассказал, какую современную музыку он слушает
Пол Маккартни рассказал, какую современную музыку он слушает
Пол Маккартни, отвечая на вопросы пользователей портала Reddit после выхода своего альбома "McCartney III" (18 декабря), рассказал, что активно слушает... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T03:40
2020-12-28T15:45
культура
reddit
музыка
новости культуры
инстаграм
пол маккартни
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пол Маккартни, отвечая на вопросы пользователей портала Reddit после выхода своего альбома "McCartney III" (18 декабря), рассказал, что активно слушает современную музыку."Приветствую, Пол! Обожаю новую пластинку! Мой вопрос — о музыке, которая вас вдохновляет. Каких современных новых (или уже опытных) артистов вы слушаете? С кем вам бы хотелось сотрудничать?" — написал один из фанатов."Мне повезло, у меня есть приятель, который посылает мне новые треки и держит в курсе происходящего сейчас на сцене. Поэтому я слушаю таких, как Доминик Файк, Бек, St Vincent и Khruangbin. Я также много внимания уделяю старым хитам, от рок-н-ролла 60-х до r’n’b, и иногда включаю классику.Певица St Vincent тут же зафиксировала в своих stories в инстаграме, что за ее творчеством следит сам Пол Маккартни.
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reddit, музыка, новости культуры, инстаграм, пол маккартни

Пол Маккартни рассказал, какую современную музыку он слушает

03:40 28.12.2020 (обновлено: 15:45 28.12.2020)
 
© AP Photo / Jack PlunkettПол Маккартни
Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Jack Plunkett
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пол Маккартни, отвечая на вопросы пользователей портала Reddit после выхода своего альбома "McCartney III" (18 декабря), рассказал, что активно слушает современную музыку.
"Приветствую, Пол! Обожаю новую пластинку! Мой вопрос — о музыке, которая вас вдохновляет. Каких современных новых (или уже опытных) артистов вы слушаете? С кем вам бы хотелось сотрудничать?" — написал один из фанатов.
"Мне повезло, у меня есть приятель, который посылает мне новые треки и держит в курсе происходящего сейчас на сцене. Поэтому я слушаю таких, как Доминик Файк, Бек, St Vincent и Khruangbin. Я также много внимания уделяю старым хитам, от рок-н-ролла 60-х до r’n’b, и иногда включаю классику.
Певица St Vincent тут же зафиксировала в своих stories в инстаграме, что за ее творчеством следит сам Пол Маккартни.
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