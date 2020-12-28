https://ria.ru/20201228/mccartney-1590985804.html

Пол Маккартни рассказал, какую современную музыку он слушает

Пол Маккартни рассказал, какую современную музыку он слушает

Пол Маккартни, отвечая на вопросы пользователей портала Reddit после выхода своего альбома "McCartney III" (18 декабря), рассказал, что активно слушает... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T03:40

2020-12-28T03:40

2020-12-28T15:45

культура

reddit

музыка

новости культуры

инстаграм

пол маккартни

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пол Маккартни, отвечая на вопросы пользователей портала Reddit после выхода своего альбома "McCartney III" (18 декабря), рассказал, что активно слушает современную музыку."Приветствую, Пол! Обожаю новую пластинку! Мой вопрос — о музыке, которая вас вдохновляет. Каких современных новых (или уже опытных) артистов вы слушаете? С кем вам бы хотелось сотрудничать?" — написал один из фанатов."Мне повезло, у меня есть приятель, который посылает мне новые треки и держит в курсе происходящего сейчас на сцене. Поэтому я слушаю таких, как Доминик Файк, Бек, St Vincent и Khruangbin. Я также много внимания уделяю старым хитам, от рок-н-ролла 60-х до r’n’b, и иногда включаю классику.Певица St Vincent тут же зафиксировала в своих stories в инстаграме, что за ее творчеством следит сам Пол Маккартни.

https://ria.ru/20201222/mccartney-1590249874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, музыка, новости культуры, инстаграм, пол маккартни