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https://ria.ru/20201218/mccartney-1589864352.html
У Пола Маккартни вышел альбом, записанный на карантине
У Пола Маккартни вышел альбом, записанный на карантине
Сэр Пол Маккартни выпустил новую пластинку "McCartney III". В нее вошли 11 композиций, записанных во время весенней самоизоляции. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:49
2020-12-18T12:49
культура
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
пол маккартни
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сэр Пол Маккартни выпустил новую пластинку "McCartney III". В нее вошли 11 композиций, записанных во время весенней самоизоляции. Музыкант сам записал в студии DIY (Do It Yourself) партии на всех инструментах и вокал, фактически повторив схему работы над "McCartney I" (1970) и "McCartney II" (1980).Ранее стало известно, что Тейлор Свифт перенесла релиз своего последнего альбома "Evermore" с 18 декабря на 11, чтобы уступить место сэру Полу.Маккартни уточнил, что они с Тейлор Свифт обсудили график релизов, и певица из вежливости предложила "не мешать друг другу". Предыдущий альбом исполнителя "Egypt Station" вышел в 2018 году с участием именитых продюсеров Грега Керстина и Райана Теддера.Новая пластинка по характеру и настроению сильно отличается и от предыдущего более формального "Egypt Station", и от "McCartney II" (1980) в стиле техно-поп, пишет Variety. Начинается она неожиданно с агрессивных инструментальных импровизаций на акустический гитаре, которые длятся более пяти минут.
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Новости
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), пол маккартни

У Пола Маккартни вышел альбом, записанный на карантине

12:49 18.12.2020
 
© Фото : CapitolОбложка альбома McCartney III британского музыканта Пола Маккартни
Обложка альбома McCartney III британского музыканта Пола Маккартни - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Capitol
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сэр Пол Маккартни выпустил новую пластинку "McCartney III". В нее вошли 11 композиций, записанных во время весенней самоизоляции.
Музыкант сам записал в студии DIY (Do It Yourself) партии на всех инструментах и вокал, фактически повторив схему работы над "McCartney I" (1970) и "McCartney II" (1980).
Ранее стало известно, что Тейлор Свифт перенесла релиз своего последнего альбома "Evermore" с 18 декабря на 11, чтобы уступить место сэру Полу.
Маккартни уточнил, что они с Тейлор Свифт обсудили график релизов, и певица из вежливости предложила "не мешать друг другу".
Предыдущий альбом исполнителя "Egypt Station" вышел в 2018 году с участием именитых продюсеров Грега Керстина и Райана Теддера.
Новая пластинка по характеру и настроению сильно отличается и от предыдущего более формального "Egypt Station", и от "McCartney II" (1980) в стиле техно-поп, пишет Variety. Начинается она неожиданно с агрессивных инструментальных импровизаций на акустический гитаре, которые длятся более пяти минут.
Ринго Старр и Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 19:07Культура
Ринго Старр выпустил песню и анонсировал альбом с участием Пола Маккартни
 
КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)Пол Маккартни
 
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