https://ria.ru/20201218/mccartney-1589864352.html
У Пола Маккартни вышел альбом, записанный на карантине
У Пола Маккартни вышел альбом, записанный на карантине
Сэр Пол Маккартни выпустил новую пластинку "McCartney III". В нее вошли 11 композиций, записанных во время весенней самоизоляции. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:49
2020-12-18T12:49
2020-12-18T12:49
культура
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
пол маккартни
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сэр Пол Маккартни выпустил новую пластинку "McCartney III". В нее вошли 11 композиций, записанных во время весенней самоизоляции. Музыкант сам записал в студии DIY (Do It Yourself) партии на всех инструментах и вокал, фактически повторив схему работы над "McCartney I" (1970) и "McCartney II" (1980).Ранее стало известно, что Тейлор Свифт перенесла релиз своего последнего альбома "Evermore" с 18 декабря на 11, чтобы уступить место сэру Полу.Маккартни уточнил, что они с Тейлор Свифт обсудили график релизов, и певица из вежливости предложила "не мешать друг другу". Предыдущий альбом исполнителя "Egypt Station" вышел в 2018 году с участием именитых продюсеров Грега Керстина и Райана Теддера.Новая пластинка по характеру и настроению сильно отличается и от предыдущего более формального "Egypt Station", и от "McCartney II" (1980) в стиле техно-поп, пишет Variety. Начинается она неожиданно с агрессивных инструментальных импровизаций на акустический гитаре, которые длятся более пяти минут.
https://ria.ru/20201217/starr-1589773042.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица), пол маккартни
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сэр Пол Маккартни выпустил новую пластинку "McCartney III". В нее вошли 11 композиций, записанных во время весенней самоизоляции.
Музыкант сам записал в студии DIY (Do It Yourself) партии на всех инструментах и вокал, фактически повторив схему работы над "McCartney I" (1970) и "McCartney II" (1980).
Ранее стало
известно, что Тейлор Свифт перенесла релиз своего последнего альбома "Evermore" с 18 декабря на 11, чтобы уступить место сэру Полу.
Маккартни уточнил, что они с Тейлор Свифт обсудили график релизов, и певица из вежливости предложила "не мешать друг другу".
Предыдущий альбом исполнителя "Egypt Station" вышел в 2018 году с участием именитых продюсеров Грега Керстина и Райана Теддера.
Новая пластинка по характеру и настроению сильно отличается и от предыдущего более формального "Egypt Station", и от "McCartney II" (1980) в стиле техно-поп, пишет
Variety. Начинается она неожиданно с агрессивных инструментальных импровизаций на акустический гитаре, которые длятся более пяти минут.