https://ria.ru/20201228/kudrin-1591248012.html

Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента

Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин в будущем также мог бы стать преемником президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:01

2020-12-28T16:01

2020-12-28T16:02

алексей кудрин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин в будущем также мог бы стать преемником президента РФ Владимира Путина.Ранее Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что преемниками могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин."Я еще одного добавлю. Это Кудрин. Их получается почти восемь человек. Но самое главное - это сам президент действующий. Пока речь не идет о том, что он уходит и вот преемники. Я просто перечислил всех, кто мог бы быть. Или он сам остается, или кто-то от кремлевской команды", - сказал Жириновский в эфире радио "Говорит Москва".Что касается своего преемника, Жириновский вновь заявил, что в течение 15-20 лет присматривается к тем, кто мог бы возглавить ЛДПР, отменив, что всегда выступал за обновление.Так, по его словам, будущим лидером ЛДПР могли бы стать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Смоленской области Алексей Островский, глава комитета ГД по федеративному устройству Алексей Диденко, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, а на самую дальнюю перспективу - замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов. "У нас человек 10 людей", - сказал он, отметив, что все они имеют хорошее образование и опыт в качестве депутата или губернатора."В ЛДПР одна проблема - нету того, кто готов меня был бы меня заменить. Я столько раз в прямом эфире обращался ко всей стране: "Есть хоть кто-нибудь, кто готов сесть на мое место?" Нет. Потому что возглавлять политическую партию, уметь ответить на все вопросы, участвовать в любых дискуссиях - это огромное искусство, это огромный нужно иметь массив знаний и иметь определенные качества", - сказал Жириновский.

https://ria.ru/20200618/1573143049.html

https://ria.ru/20200622/1573292663.html

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алексей кудрин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, госдума рф, владимир жириновский, москва, смоленская область, тульская область, политика