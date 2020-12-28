Турция призвала Армению к соблюдению перемирия в Карабахе
АНКАРА, 28 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой выступил с осуждением нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и призвал армянскую сторону к его соблюдению.
В понедельник вечером Минобороны РФ сообщило, что центр по примирению сторон в Карабахе проводит проверку информации о возможном применении автоматического стрелкового оружия в районе населенного пункта Туг (Тог) Гадрутского района. Ранее сообщения азербайджанских СМИ о якобы инциденте в Гадрутском районе у села Туг (Тог) прокомментировало и минобороны Армении, по его данным, село находится под контролем ВС Азербайджана, и никаких столкновений с подразделениями НКР не зафиксировано.
"Атаки в Нагорном Карабахе против ВС Азербайджана членов армянских группировок, отказавшихся сложить оружие и отступить, являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним соглашением от 9 ноября. В результате нападений армянских вооруженных группировок 26 ноября, 8, 11 и 27 декабря были погибшие и раненные среди азербайджанских военных и мирного населения", - говорится в заявлении Аксоя.
Турецкий МИД заявил, что основная ответственность за вывод вооруженных армянских группировок и соблюдение режима прекращения огня лежит на Армении, подписавшей трехстороннее соглашение. Азербайджанская сторона, по мнению дипведомства, дала необходимый ответ, используя свое право на самооборону.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Двадцатого ноября Ереван официально передал Баку Агдамский район, 25 ноября - Кельбаджарский, а 1 декабря - Лачинский. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.