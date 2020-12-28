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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201228/karabakh-1591280883.html
Азербайджан заявил о гибели 2823 военнослужащих в Карабахе
Азербайджан заявил о гибели 2823 военнослужащих в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 2823 военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе, ведутся поиски 30 человек, пропавших без вести. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:31
2020-12-28T18:31
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 28 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 2823 военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе, ведутся поиски 30 человек, пропавших без вести."Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2823 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря... ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены. Информация об этом периодически будет предоставляться общественности", - сообщает пресс-служба ведомства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Двадцатого ноября Ереван официально передал Баку Агдамский район, 25 ноября - Кельбаджарский, а 1 декабря - Лачинский. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201226/karabakh-1591080504.html
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о гибели 2823 военнослужащих в Карабахе

18:31 28.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 28 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 2823 военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе, ведутся поиски 30 человек, пропавших без вести.
"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2823 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря... ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены. Информация об этом периодически будет предоставляться общественности", - сообщает пресс-служба ведомства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Двадцатого ноября Ереван официально передал Баку Агдамский район, 25 ноября - Кельбаджарский, а 1 декабря - Лачинский. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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