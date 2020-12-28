https://ria.ru/20201228/karabakh-1591280883.html

Азербайджан заявил о гибели 2823 военнослужащих в Карабахе

Азербайджан заявил о гибели 2823 военнослужащих в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 2823 военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе, ведутся поиски 30 человек, пропавших без вести. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:31

2020-12-28T18:31

2020-12-28T18:31

ситуация в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 28 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 2823 военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе, ведутся поиски 30 человек, пропавших без вести."Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2823 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 28 декабря... ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены. Информация об этом периодически будет предоставляться общественности", - сообщает пресс-служба ведомства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Двадцатого ноября Ереван официально передал Баку Агдамский район, 25 ноября - Кельбаджарский, а 1 декабря - Лачинский. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201226/karabakh-1591080504.html

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азербайджан

армения

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