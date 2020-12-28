В Карабахе ответили на обвинения Азербайджана в нападении на его позиции
11:58 28.12.2020 (обновлено: 13:41 28.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
ЕРЕВАН, 28 дек — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики назвало дезинформацией заявления Баку о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе.
"Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано никаких инцидентов, с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела", — говорится в Telegram-канале официального инфоцентра Карабаха.
Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянскую "вооруженную группировку" в нападении на азербайджанские позиции в Карабахе: по данным ведомства, есть погибший и раненый. В НКР при этом подчеркнули, что продолжают соблюдать режим перемирия.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия в Карабахе, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в непризнанную республику миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку этот документ назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства Никола Пашиняна в подписании невыгодного армянской стороне соглашения.