https://ria.ru/20201228/karabakh-1591195479.html

В Карабахе ответили на обвинения Азербайджана в нападении на его позиции

В Карабахе ответили на обвинения Азербайджана в нападении на его позиции

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики назвало дезинформацией заявления Баку о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:58

2020-12-28T11:58

2020-12-28T13:41

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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ЕРЕВАН, 28 дек — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики назвало дезинформацией заявления Баку о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе."Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано никаких инцидентов, с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела", — говорится в Telegram-канале официального инфоцентра Карабаха.Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянскую "вооруженную группировку" в нападении на азербайджанские позиции в Карабахе: по данным ведомства, есть погибший и раненый. В НКР при этом подчеркнули, что продолжают соблюдать режим перемирия.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия в Карабахе, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в непризнанную республику миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку этот документ назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства Никола Пашиняна в подписании невыгодного армянской стороне соглашения.

https://ria.ru/20201227/pashinyan-1591155497.html

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азербайджан

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армения, нагорный карабах, азербайджан, в мире