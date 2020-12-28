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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201228/karabakh-1591195479.html
В Карабахе ответили на обвинения Азербайджана в нападении на его позиции
В Карабахе ответили на обвинения Азербайджана в нападении на его позиции
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики назвало дезинформацией заявления Баку о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:58
2020-12-28T13:41
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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ЕРЕВАН, 28 дек — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики назвало дезинформацией заявления Баку о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе."Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано никаких инцидентов, с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела", — говорится в Telegram-канале официального инфоцентра Карабаха.Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянскую "вооруженную группировку" в нападении на азербайджанские позиции в Карабахе: по данным ведомства, есть погибший и раненый. В НКР при этом подчеркнули, что продолжают соблюдать режим перемирия.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия в Карабахе, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в непризнанную республику миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку этот документ назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства Никола Пашиняна в подписании невыгодного армянской стороне соглашения.
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армения, нагорный карабах, азербайджан, в мире

В Карабахе ответили на обвинения Азербайджана в нападении на его позиции

11:58 28.12.2020 (обновлено: 13:41 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 28 дек — РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики назвало дезинформацией заявления Баку о нападении на азербайджанские позиции в Карабахе.
"Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.), ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано никаких инцидентов, с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела", — говорится в Telegram-канале официального инфоцентра Карабаха.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
Вчера, 23:36Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что Россия вмешается в случае посягательства на Армению
Ранее Минобороны Азербайджана обвинило армянскую "вооруженную группировку" в нападении на азербайджанские позиции в Карабахе: по данным ведомства, есть погибший и раненый. В НКР при этом подчеркнули, что продолжают соблюдать режим перемирия.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия в Карабахе, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в непризнанную республику миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку этот документ назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства Никола Пашиняна в подписании невыгодного армянской стороне соглашения.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАрменияНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
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