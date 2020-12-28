https://ria.ru/20201228/karabakh-1591177116.html

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе

В Баку заявили о нападении армянской "вооруженной группировки" на позиции азербайджанских военных в Карабахе. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:00

2020-12-28T10:00

2020-12-28T11:03

минобороны азербайджана

москва

армения

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

в мире

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БАКУ, 28 дек — РИА Новости. В Баку заявили о нападении армянской "вооруженной группировки" на позиции азербайджанских военных в Карабахе."Двадцать седьмого декабря около 15:30 (14:30 мск) незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских Вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района", — заявили в Минобороны Азербайджана.По данным ведомства, один солдат погиб, еще один ранен. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничего не угрожает.Азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших, добавили в Минобороны республики.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201224/aliev-1590798728.html

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