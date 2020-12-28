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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201228/karabakh-1591177116.html
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе
В Баку заявили о нападении армянской "вооруженной группировки" на позиции азербайджанских военных в Карабахе. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:00
2020-12-28T11:03
минобороны азербайджана
москва
армения
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
в мире
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БАКУ, 28 дек — РИА Новости. В Баку заявили о нападении армянской "вооруженной группировки" на позиции азербайджанских военных в Карабахе."Двадцать седьмого декабря около 15:30 (14:30 мск) незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских Вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района", — заявили в Минобороны Азербайджана.По данным ведомства, один солдат погиб, еще один ранен. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничего не угрожает.Азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших, добавили в Минобороны республики.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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минобороны азербайджана, москва, армения, азербайджан, в мире

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе

10:00 28.12.2020 (обновлено: 11:03 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 28 дек — РИА Новости. В Баку заявили о нападении армянской "вооруженной группировки" на позиции азербайджанских военных в Карабахе.
"Двадцать седьмого декабря около 15:30 (14:30 мск) незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских Вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района", — заявили в Минобороны Азербайджана.
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По данным ведомства, один солдат погиб, еще один ранен. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших, добавили в Минобороны республики.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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