Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе
10:00 28.12.2020 (обновлено: 11:03 28.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
БАКУ, 28 дек — РИА Новости. В Баку заявили о нападении армянской "вооруженной группировки" на позиции азербайджанских военных в Карабахе.
"Двадцать седьмого декабря около 15:30 (14:30 мск) незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских Вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района", — заявили в Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, один солдат погиб, еще один ранен. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших, добавили в Минобороны республики.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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