Пашинян заявил, что обязан установить всю правду о конфликте в Карабахе
22:53 27.12.2020 (обновлено: 22:54 27.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что нужно понять причины поражение армянской стороны в конфликте в Нагорном Карабахе.
"Очень важно понять причины этого поражения (в Карабахе – ред.)... Я считаю своей обязанностью установить всю правду о войне", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.
В частности, он привел пример со своей встречи с участниками боевых действий. По его словам, один из них рассказал, что его подразделению не выдавалось вооружение при наличии оружия на складах. "Если этот отдельный эпизод подтвердится, то это одна из причин поражения", - сказал Пашинян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.