Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
14:47 27.12.2020 (обновлено: 15:11 27.12.2020)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин урегулировал конфликт в Нагорном Карабахе, много дней не выпуская телефонную трубку из рук.
"Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в 2020 году активные боевые действия у наших границ мировое сообщество не должно допускать.
"В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить", - добавил Песков.
Он отметил, что этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении.
Мы никто не представляем (что должен был сказать Путин Баку и Еревану, чтобы остановить конфликт), потому что, действительно, президент занимался этим лично и много–много дней он провёл с телефонной трубкой в руках.
Общение, по его словам, было и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.