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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201227/karabakh-1591121515.html
Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин урегулировал конфликт в Нагорном Карабахе, много дней не выпуская телефонную трубку из рук. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:47
2020-12-27T15:11
россия
азербайджан
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
дмитрий песков
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин урегулировал конфликт в Нагорном Карабахе, много дней не выпуская телефонную трубку из рук."Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в 2020 году активные боевые действия у наших границ мировое сообщество не должно допускать."В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить", - добавил Песков.Он отметил, что этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении.Общение, по его словам, было и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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россия, азербайджан, армения, в мире, нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин

Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

14:47 27.12.2020 (обновлено: 15:11 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин урегулировал конфликт в Нагорном Карабахе, много дней не выпуская телефонную трубку из рук.
"Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в 2020 году активные боевые действия у наших границ мировое сообщество не должно допускать.
"В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить", - добавил Песков.
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Он отметил, что этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении.

Мы никто не представляем (что должен был сказать Путин Баку и Еревану, чтобы остановить конфликт), потому что, действительно, президент занимался этим лично и много–много дней он провёл с телефонной трубкой в руках.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Общение, по его словам, было и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияАзербайджанАрменияВ миреНагорный КарабахДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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