https://ria.ru/20201227/karabakh-1591121515.html

Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин урегулировал конфликт в Нагорном Карабахе, много дней не выпуская телефонную трубку из рук. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:47

2020-12-27T14:47

2020-12-27T15:11

россия

азербайджан

армения

в мире

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

дмитрий песков

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин урегулировал конфликт в Нагорном Карабахе, много дней не выпуская телефонную трубку из рук."Россия сыграла ключевую роль, чтобы прекратить кровопролитие", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в 2020 году активные боевые действия у наших границ мировое сообщество не должно допускать."В данном случае ответственная позиция Путина, его усилия, чтобы это остановить – они, конечно, дорогого стоят, их очень трудно переоценить", - добавил Песков.Он отметил, что этот вопрос удалось решить только благодаря поддержанию добрых и конструктивных отношений с Баку и Ереваном, основанных на взаимном уважении.Общение, по его словам, было и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201224/karabakh-1590675202.html

россия

азербайджан

армения

нагорный карабах

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россия, азербайджан, армения, в мире, нагорный карабах, дмитрий песков, владимир путин