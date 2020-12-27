https://ria.ru/20201227/eksar-1591105542.html

Никита Гусаков: объем застрахованных ЭКСАР рисков достиг триллиона рублей

Никита Гусаков: объем застрахованных ЭКСАР рисков достиг триллиона рублей

В 2021 году Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) исполняется 10 лет. За это время ЭКСАР существенно расширило свои... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:25

2020-12-27T11:25

2020-12-27T11:25

российский экспортный центр (рэц)

российское агентство по страхованию экспортных кредитов

интервью

новости компаний - экономика

экономика

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В 2021 году Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) исполняется 10 лет. За это время ЭКСАР существенно расширило свои возможности поддержки экспортно ориентированных компаний. О результатах работы агентства и планах на будущее рассказывает генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "РЭЦ" Никита Гусаков:- Никита Валерьевич, какие наиболее важные вехи в развитии агентства вы можете обозначить?- ЭКСАР уже 9 лет активно работает с экспортерами. Значительные изменения начались в 2015 году, с момента объединения ЭКСАР и Росэксимбанка в Группу Российского экспортного центра (РЭЦ). Это позволило не только тонко донастроить работу под специфику бизнеса наших клиентов, но и создавать актуальные и гибкие решения для их всесторонней финансовой и нефинансовой поддержки. С 2018 года мы также являемся частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Достижению этой цели способствует не только поддержка заключения и реализации экспортных сделок, но и развитие экспортных производств внутри страны. Поэтому мы постоянно работаем над адаптацией и созданием специализированной линейки финансовых решений в этой сфере. Совокупный объем поддержанного агентством экспорта за 9 лет составляет более 70 миллиардов долларов. В 2019 году более 12-13% российского несырьевого неэнергетического экспорта обеспечивалось страховым покрытием ЭКСАР. В этом году наша страховая емкость достигла 1 триллиона рублей, что в совокупности со стабильным ростом наших бизнес-показателей демонстрирует востребованность продуктов агентства.- Какие из ваших продуктов пользуются наибольшей популярностью?- Традиционно в линейке ЭКСАР популярностью пользуются страхование краткосрочной дебиторской задолженности, страхование кредитов покупателю и кредитов на пополнение оборотных средств экспортера. Нашими долгосрочными клиентами в этом направлении являются и российские производители машиностроения, и крупнейшие российские поставщики продуктов питания, и крупнейшие финансовые институты и банки страны и ближнего зарубежья. В последнее время мы отмечаем интерес к страхованию кредитов на создание экспортно-ориентированных производств на территории России. Такие крупнейшие экспортно-ориентированные проекты, как Ямал СПГ и Амурский ГПЗ, реализуются со страховой поддержкой ЭКСАР. При этом мы также отмечаем увеличение количества запросов банков на страховую поддержку проектов "среднего размера" - до 20 миллиардов рублей – в самых разных отраслях. Это нефтехимия, химия, деревообработка, инфраструктура. - Вы работаете только с проектами на территории России?- Нет, не только. Помимо традиционной поддержки торговых экспортных операций, ЭКСАР активно развивает деятельность по поддержке долгосрочных сделок инвестиционного характера за рубежом. Мы уже имеем опыт поддержки инвестпроектов в странах ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан), профинансированных с участием ряда российских банков. Продолжается развитие отношений с Афрэксимбанком, в прошлом году были реализованы первые совместные сделки по поставке удобрений на общую сумму около 50 миллионов долларов. Сейчас агентство рассматривает возможность поддержки нескольких майнинговых и инфраструктурных проектов на Африканском континенте. Наши партнеры на пространстве СНГ также активно сотрудничают с агентством для реализации крупнейших проектов. Так, в Узбекистане в декабре этого года запущен Ташкентский металлургический завод. Проект был реализован с нуля за три года. Общий его бюджет составляет почти 400 миллионов долларов, при этом часть финансирования была организована АО "Росэксимбанк" под страховое покрытие АО "ЭКСАР". Объем финансирования, предоставленный Росэксимбанком, составил 165 миллионов евро. Помимо того, при реализации проекта использовалось оборудование и материалы более 30 российских подрядчиков, завод будет работать на горячем прокате из России, что станет дополнительной поддержкой экспорта для наших предприятий.- Поддерживаете ли вы инфраструктурные проекты в России в целях совершенствования экспортной логистики?- Конечно. Создание разветвлённой экосистемы поддержки экспортеров через программы нацпроекта увеличивает количество экспортно-ориентированных проектов, предполагающих в будущем рост объемов экспорта российскими предприятиями продукции средних и высоких переделов. Поэтому одним из перспективных направлений является поддержка проектов создания и развития экспортной инфраструктуры, например, портовых мощностей.Так, осенью АО "ЭКСАР" предоставило страховое покрытие компаниям Группы Сбербанк в рамках реализации проекта строительства портового терминала в Ленинградской области. Проект реализуется ООО "Ультрамар" и предполагает создание морских причалов вместе с промышленно-логистическим парком, складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой. Общий бюджет проекта составит более 500 миллионов долларов. Заемные средства под страховое покрытие агентства будут направлены на существенное расширение проекта, что позволит превратить порт в крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире терминалов по перевалке минеральных удобрений.Поддержка развития экспортной инфраструктуры будет способствовать расширению сбыта и укреплению конкурентоспособности российских экспортеров, и мы видим большой потенциал в реализации таких проектов в будущем.- В чем вы видите преимущества работы с ЭКСАР для клиентов?- Весомым преимуществом наших финансовых решений для банков является то, что договоры страхования ЭКСАР признаются Банком России обеспечением I категории качества. Что позволяет значительно минимизировать величину фактического резервирования и "высвободить" капитал для других кредитов/сделок. Кроме того, по кредитам, предоставленным юридическим лицам, обеспеченным договором страхования ЭКСАР, Банк России позволяет не осуществлять дополнительных проверок реальности деятельности заемщика. Что снижает операционную нагрузку на персонал банка и, в свою очередь, снижает операционные затраты на выдачу кредитов. Также страховка ЭКСАР обеспечивает существенное снижение нагрузки на капитал российских банков: к кредитам, обеспеченным договором страхования ЭКСАР, применяется пониженный коэффициент риска 50%.После внесения ряда изменений в текст государственной гарантии, выпущенной по обязательствам АО "ЭКСАР", у банков появится возможность взвешивать активы, номинированные в рублях и обеспеченные договором страхования ЭКСАР, с более низким коэффициентом.В текущей ситуации данные меры позволят не только удержать рыночные позиции российских экспортеров, но и снизить долговую нагрузку как для экспортера, так и для его покупателя, что, на наш взгляд, является крайне важным моментом для поддержания финансовой устойчивости компаний в текущих условиях. Предложения проактивной помощи в разрешении сложившихся проблем может очень положительно сыграть на имидж российского экспорта за рубежом.- В чем состоит ваше взаимодействие с Банком России?- Мы плодотворно работаем с Банком России, с 2015 года запущена и достаточно эффективно работает программа поддержки экспорта в рамках эксперимента по предоставлению кредитов Банка России, обеспеченных залогом прав требования по кредитным договорам с покрытием АО "ЭКСАР". Преимуществами такой финансовой поддержки за годы функционирования эксперимента смогли воспользоваться крупнейшие российские производители из различных отраслей экономики: энергетического машиностроения, железнодорожного транспорта, автомобилестроения, авиастроения и так далее. В частности, удалось существенно нарастить объем экспорта железнодорожной продукции, предотвратив остановку крупнейших предприятий отрасли в связи с резким падением внутреннего рынка в 2015-2016 годах.В 2020 году Банк России расширил целевое назначение кредитов, которые могут быть рефинансированы, тем самым распространив действие инструмента на любую продукцию несырьевого неэнергетического экспорта. Это позволит кредитным организациям нарастить объемы финансирования экспортных операций, а для российского бизнеса - увеличить объемы поставок отечественной продукции в третьи страны. - Как уходящий год, прошедший под знаком пандемии, отразился на работе агентства?- Да, весь 2020 год был так или иначе связан с пандемией и ее последствиями, но кризис – это не только борьба за выживание, но и окна возможностей. В этом году стало особенно важным поддерживать бизнес сегмента МСП. Поэтому ЭКСАР запустил новую программу страхования отсрочки платежа для клиентов из этого сегмента. Мы знаем, что для малых и средних предприятий проблематично получать финансовую отчетность от их иностранных контрагентов, кроме того, специфика бизнеса МСП предполагает быстрое принятие решений в отношениях с партнёрами, и процедура получения страховки не должна этому препятствовать. Новая программа отвечает запросам малого и среднего бизнеса – она быстрая, не требует значительного отвлечения ресурсов экспортёра, а страховой полис оформляется в цифровом формате.В целом, для ЭКСАР 2020 год, хоть и был годом вызовов, однако, наша команда справилась с поставленными задачами и достигла плановых показателей.

https://ria.ru/20201209/prognoz-1588445391.html

https://ria.ru/20201201/soglashenie-1587234219.html

https://ria.ru/20201225/gref-1590866472.html

https://ria.ru/20201225/tsentrobank-1590915596.html

https://ria.ru/20201222/finrynok-1590442653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), российское агентство по страхованию экспортных кредитов, интервью, новости компаний - экономика, экономика