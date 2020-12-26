Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201226/ukraina-1591041082.html
В Крыму назвали главную ошибку Киева при создании независимой Украины
В Крыму назвали главную ошибку Киева при создании независимой Украины
Киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку — за основу они взяли политику противопоставления России, а не курс на укрепление... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T13:21
2020-12-26T14:39
россия
сергей цеков
владимир зеленский
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564344203_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_93289613e75d72debb13f323b2ad9897.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку — за основу они взяли политику противопоставления России, а не курс на укрепление братских и добрососедских отношений, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что гипотетическое нападение России со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация".По его словам, Украина должна вернуться к своим корням и славному историческому прошлому."Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией. У Украины есть только один путь, чтобы стать нормальным и цивилизованным государством: это развитие всесторонних связей с Россией и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики", — сказал сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014-го референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале того же года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201225/mobilizatsiya-1590989105.html
https://ria.ru/20201224/prioritet-1590781421.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564344203_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_8e66cd116a32bbfa125efbb6d95dfec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей цеков, владимир зеленский, республика крым, украина

В Крыму назвали главную ошибку Киева при создании независимой Украины

13:21 26.12.2020 (обновлено: 14:39 26.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерАкция в Киеве против земельной реформы
Акция в Киеве против земельной реформы - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку — за основу они взяли политику противопоставления России, а не курс на укрепление братских и добрососедских отношений, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что гипотетическое нападение России со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация".

"Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку при построении своего независимого государства. К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления России вместо созидательного курса на укрепление братских и добрососедских отношений", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, Украина должна вернуться к своим корням и славному историческому прошлому.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 19:29
Зеленский готов мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией
"Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией. У Украины есть только один путь, чтобы стать нормальным и цивилизованным государством: это развитие всесторонних связей с Россией и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики", — сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014-го референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале того же года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 16:30
МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
 
РоссияСергей ЦековВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния