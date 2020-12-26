В Крыму назвали главную ошибку Киева при создании независимой Украины
13:21 26.12.2020 (обновлено: 14:39 26.12.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку — за основу они взяли политику противопоставления России, а не курс на укрепление братских и добрососедских отношений, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что гипотетическое нападение России со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация".
"Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку при построении своего независимого государства. К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления России вместо созидательного курса на укрепление братских и добрососедских отношений", — сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Украина должна вернуться к своим корням и славному историческому прошлому.
"Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией. У Украины есть только один путь, чтобы стать нормальным и цивилизованным государством: это развитие всесторонних связей с Россией и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики", — сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014-го референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале того же года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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