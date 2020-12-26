https://ria.ru/20201226/ukraina-1591041082.html

В Крыму назвали главную ошибку Киева при создании независимой Украины

В Крыму назвали главную ошибку Киева при создании независимой Украины

Киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку — за основу они взяли политику противопоставления России, а не курс на укрепление... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T13:21

2020-12-26T13:21

2020-12-26T14:39

россия

сергей цеков

владимир зеленский

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку — за основу они взяли политику противопоставления России, а не курс на укрепление братских и добрососедских отношений, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что гипотетическое нападение России со стороны Крыма приведет к большой войне, уточнив, что это была бы "ужасная ситуация".По его словам, Украина должна вернуться к своим корням и славному историческому прошлому."Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией. У Украины есть только один путь, чтобы стать нормальным и цивилизованным государством: это развитие всесторонних связей с Россией и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики", — сказал сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014-го референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале того же года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201225/mobilizatsiya-1590989105.html

https://ria.ru/20201224/prioritet-1590781421.html

россия

республика крым

украина

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россия, сергей цеков, владимир зеленский, республика крым, украина